Adalet Bakanlığı: 'Palalı saldırganın' kaçmasında devletin ihmali yok

Adalet Bakanlığı, Gezi olayları sırasında vatandaşlara pala ile saldıran Sabri Çelebi’nin serbest bırakıldıktan sonra yurtdışına kaçışıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararının, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemindeki arıza nedeniyle anında sisteme girilemediği için Çelebi'nin yurtdışına kaçtığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "palalı saldırgan" Sabri Çelebi hakkındaki yakalama emrinin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz'da saat 11.17'de onaylandığı, aynı gün saat 12.00'de onayları tamamlanan yakalama evrakının dosyasına aktarılarak tüm Türkiye genelindeki kolluk birimlerince anlık sorgulanabilir hale geldiği, bunun dışındaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, Çelebi hakkında, 7 Temmuz 2013'te saat 14.48'de soruşturma kaydı yapıldığı ve saat 15.08'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebinde bulunulduğu belirtildi.

Karar kaçmadan önce çıkarıldı

Talep üzerine aynı gün saat 15.55'de İstanbul 30. Sulh Ceza Mahkemesince 2013/45 sorgu numarası ile dosya açıldığı ve saat 17.18'de şahsın sorgusunun yapılarak serbest bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, 9 Temmuz 2013'te saat 14.56'da serbest bırakmaya karşı yapılan itiraz evrakının, İstanbul 30. Sulh Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi. 12 Temmuz 2013'te saat 10.37'de İstanbul 30. Sulh Ceza Mahkemesinde itirazın reddine dair kararın onaylandığı vurgulanan açıklamada, saat 10.43'de itiraz evrakının İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği ve aynı mahkemenin ise saat 11.17'de yakalama emrini onayladığı kaydedildi.

Açıklamada, "12 Temmuz 2013 tarihinde saat 12.00'de onayları tamamlanan yakalama evrakı, dosyasına aktarılarak tüm Türkiye genelindeki kolluk birimlerince anlık olarak sorgulanabilir hale gelmiştir. Bunun dışındaki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.