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Palalı saldırgan, dönüş uçağına binmedi

Taksim’de Gezi parkı eylemleri sırasında göstericilere pala ile saldıran, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Kazablanka’ya giden Sabri Çelebi, Türkiye’ye dönüş için bugün bilet almasına rağmen uçağa binmedi

23 Temmuz 2013 02:06


Taksim’de Gezi parkı eylemleri sırasında göstericilere pala ile saldıran, gözaltına alındıktan sonra kaçma şüphesi olmadığı için serbest bırakılan ancak daha sonra Kazablanka’ya giden Sabri Çelebi, Türkiye’ye dönüş için bugün bilet almasına rağmen uçağa binmedi.

DHA'nın haberine göre, Hakkında yakalama kararı çıkmasından bir gün önce Fas'a giden Çelebi TK-618 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın Kazablanka-İstanbul uçuşunu yapan uçağa bilet aldı. Çelebi'nin Atatürk Havalimanı'na saat 20.40 da inen uçağa bileti olmasına rağmen binmediği anlaşıldı. Hakkında yakalama kararı çıkmadan bir gün önce 10 Temmuz tarihinde Fas'a uçan Çelebi o tarihte yaptığı rezervasyonda da dönüş tarihi olarak 10 Ağustos'u belirlemişti. Çelebi'nin Türkiye’ye dönüş için rezervasyon yaptırdığı 10 Ağustos tarihini bugüne çekmişti.

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