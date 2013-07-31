Savcı, 'palalı' esnaf için 27 yıl istedi

Gezi Parkı direnişi sırasında, polisin müdahalesinden kaçan direnişçilere Talimhane'de kesici silah ile saldıran Sabri Çelebi hakkındaki iddianame tamamlandı.

Savcı, Çelebi'nin, direnişçileri saldırmak için kullandığı zırhın "silah" olduğunu dikkate alarak, 9 yerine 27 yıl hapsini istedi.

Sabri Çelebi, olaydan bir gün sonra gözaltına alınmış, savcılık tarafından mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemece 'kaçma şüphesi olmadığı' kararıyla serbest bırakılan Çelebi, ertesi gün Fas'a kaçmıştı.

Çelebi, 'Küçücük bir suç yüzünden ülkemden, akrabalarımda uzak kalacak değilim. Mahkeme tarihinde Türkiye'ye döneceğim' demişti. Dönmedi.