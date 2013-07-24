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Palalı saldırgan: Fas'tan dönmedim; çünkü çocuğum hastalandı

Gezi olaylarında kadın bir göstericiye 'zırh' ile vurmasıyla gündeme gelen 'palalı saldırgan' Sabri Çelebi, Fas'tan dönmemesine gerekçe olarak çocuğunun hastalığını gösterdi

24 Temmuz 2013 13:04

 

Taksim’deki Gezi Parkı olayları sırasında Talimhane’de eylemcilere “zırh” ile vuran ve kamuoyunda “palalı saldırgan” olarak bilinen Sabri Çelebi, 22 Temmuz’da dönüş biletini almasına rağmen ülkeye dönmedi. Neden Fas’ta kaldığıyla ilgili bir açıklama yapan Sabri Çelebi, çocuğunun rahatsız nedeniyle Türkiye’ye dönmediğini söyledi.

8 Temmuz’da düzenlenen Gezi Parkı eylemlerinde göstericilere “zırh” ile saldırarak Türkiye’nin gündemine oturan Sabri Çelebi, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Çelebi’nin 10 Temmuz’da Fas’a gittiği ortaya çıktı.

 

'Yakalanmaya itiraz ettik'

 

Kayınpederinin yanına gittiğini ve 22 Temmuz’da geri döneceğini söyleyen Çelebi önceki gün uçağa bilet almasına rağmen Türkiye’ye dönmedi. Çelebi çocuğunun alerji olduğunu ve hastanede olduklarını, tedavi bittiğinde ilk uçakla Türkiye’ye geleceklerini söyledi. Sabri Çelebi, “Ben kaçmıyorum geleceğim Türkiye’ye. Avukatım yakalanmaya itiraz etti ama daha sonuçlanmadı. Ben geldikten sonra cezaevine gireceğim. Bu süreçte göstericileri görüyorsunuz dükkân yakmaya devam ediyorlar” dedi.

Öte yandan, Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Sabri Çelebi, dönüş için 13 Ağustos’a rezervasyon yaptırdı. Çelebi’nin, eşi olduğu iddia edilen Faslı Daoui Hanae ile İstanbul’a döneceği öğrenildi.

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