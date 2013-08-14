'Palalı' Türkiye'ye yine dönmedi

İstanbul Talimhane'de, Gezi Parkı eylemleri sırasında eylemcilere pala ile saldıran ve büyük tepki toplayan, daha sonrasında ise savcılık tarafından gözaltına alınıp, kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldıktan sonra Fas’a giden Sabri Çelebi ikinci kez Türkiye ’ye dönmekten vazgeçti.

Radikal'in haberine göre, Sabri Çelebi’nin bugün akşam saatlerinde yanında eşi Daoui Hanae ve çocuğu Havin Nilda ile birlikte İstanbul’a gelmek için THY ile ortak uçuş yapan Fas Havayolları’ndan bilet aldığı öğrenildi. Son dakikaya kadar İstanbul’a uçması için Fas Havalimanı’nda beklenen Sabri Çelebi’nin satın aldığı uçak biletini açığa aldırarak dönüşünü ileri bir tarihe ertelediği öğrenildi.

Sabri Çelebi ilk olarak 23 Temmuz günü Türkiye’ye dönmek için uçak bileti almış onu da son dakikada iptal ettirmişti. Fas’a gittikten sonra Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede hakkında 9 yıl 9 aydan, 27 yıla kadar hapis cezası istenen Sabri Çelebi, gittiği Kazablanka’dan DHA muhabirine telefonla yaptığı konuşmada bayramdan sonra Türkiye’ye döneceğini açıklamış ve şöyle konuşmuştu:

"Hakkımda 27 yıl istenmiş, adam öldürenler bile 4 yıl yatıp çıkıyor. 50 yıl istense umrumda değil yine de Türkiye'ye döneceğim. 1,5 yaşında çocuğum var. Ben ekmeğimi orada kazanıyorum. İşim gücüm İstanbul'da. Ben Fas'ta ne yapacağım. Çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle dönüşüm gecikti. Ramazan Bayramı'ndan sonra Türkiye'de olacağım."