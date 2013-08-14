'Palalı' Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı mı?

Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldıran ve 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararı 5 Ağustos'ta kaldırıldı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, kaçma şüphesi yok diye serbest bırakılan Sabri Çelebi, 10 Temmuz’da Fas’a gitmiş, 11 Temmuz’da savcının itirazı üzerine tutuklama kararı verilmişti. Bu sırada Sabri Çelebi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame İstanbul 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme 5 Ağustos’ta taraflar olmadan gördüğü tensip duruşmasında, Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararını kaldırdı.

Avukatı Turan Öner, Sabri Çelebi’nin tehdit edildiği için dönmediğini belirterek, “Bu nedenle telefonu kapalı. Şikâyetçi olmak için delil topluyoruz” dedi.

Öte yandan Medyaradar'da yer alan habere göre, Palalı Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararı, davanın görüleceği mahkeme tarafından halen kaldırılmadı.. Sadece Palalı Sabri Çelebi hakkında gıyabi tutuklama kararı veren nöbetçi mahkemenin kararı, tensip gereği kaldırılıyor, ancak davanın görüleceği mahkeme tarafından yeniden onanıyor. O yüzden Sabri Çelebi hakkında yakalama kararının kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil..