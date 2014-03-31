Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanı seçildi

AKP Meram İlçe Başkanı Mustafa Ulvi Bezirci, Konya'nın Meram ilçesinde belediye başkanlığını, adayları Fatma Toru'nun kazandığını açıkladı. Böylelikle Fatma Toru Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanı oldu.

Fatma Toru kimdir?

Toru, 1972 yılında Konya'da doğudu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1994'te Selçuk Ünversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Meram Belediyesinde, Çaybası Kentsel Dönüsüm Projesi sorumlusu olarak görev yapmıştı. Fatma Toru, Evli ve 2 çocuk annesi.