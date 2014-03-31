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YSK: Seçim sonuçlarını ıslak imzalı olarak paylaşacağız

YSK Başkanı Sadi Güven: En kısa zamanda resmi olarak sonuçları açıklayacağız, almış olduğumuz sonuçları bu sene ilk kez tarıyoruz

31 Mart 2014 00:11

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarıyla ilgili manipülasyon iddialarıyla ilgili olarak, “Bizim sistemimizde vatandaşlarımızın sonuçları gördüğü gibi bundan sonra sandık kurullarının ıslak imzalı sonuçlarını da görecekler” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarıyla ilgili manipülasyon yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Sadi Güven şunları söyledi:

“Televizyonların 19.15 ile sonuçları açıklamalarına izin verdik. En kısa zamanda resmi olarak sonuçları açıklayacağız, almış olduğumuz sonuçları bu sene ilk kez tarıyoruz. Bizim sistemimizde vatandaşlarımızın sonuçları gördüğü gibi bundan sonra sandık kurullarının ıslak imzalı sonuçlarını da görecekler.

Eş zamanlı olarak tüm siyasi partilerle paylaşıyoruz.

Sabahtan beri yüksek kurulla toplantı halindeyiz. Seçimi baştan sona yönetme adına çalışmalaımızı yaptık. Gerek siyasi partilerin, gerekse 1,5 milyona yakın çalışanın büyük emeği olan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. Seçimin ülkemniz, milletimiz, siyasi pasrtilerimiz ve kaananlar için hayırlı olmasını diliyorum.”

 

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