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Posta: AA seçim sonuçlarını paylaştığımız için okuyucularımızdan özür dileriz

Posta.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Coşkundeniz, AA'nın muhalefetin tepkisine neden olan seçim sonuçlarıyla ilgili verdiği rakamlar nedeniyle okuyuculardan özür diledi

30 Mart 2014 23:22

Posta.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Coşkundeniz, Anadolu Ajansı’nın muhalefet sözcüleri tarafından gerçeği yansıtmadığı öne sürülen oy oranlarını yayınladıkları için okuyucularından özür diledi.

Yerel seçimde oy sayma işleminin başlamasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Ancak, sandıkların açılmasının ardından gündem partilerin aldığı oy oranları değil, hükümet kontrolündeki Anadolu Ajansı ile Fethullah Gülen cemaati bünyesindeki yayınlardan Cihan Haber Ajansı’nın servis ettiği oranlar arasındaki fark oldu.

CHA bir süre İstanbul’da CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’ü, AKP’nin adayı Kadir Topbaş’ın önünde gösterirken, AA’ya göre Kadir Topbaş, Mustafa Sarıgül’e en az 10 puan fark atmış durumda.

AA’nın verdiği oy oranları sosyal medyada da tartışma konusu olurken, seçim sonuçları için AA’yla anlaşma yapan Posta.com.tr’in Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Coşkundeniz, Twitter üzerinden okuyucularından özür diledi.

Mehmet Coşkundeniz, “özeleştiri: http://posta.com.tr olarak AA'ya güvenip anlaşma yaptık. Ama sonuçları hem geç veriyorlar, hem alakasız rakamlar iletiyorlar. AA'dan kaynaklanan bu durum nedeniyle ben http://posta.com.tr okurlarından özür diliyorum” dedi.

 

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