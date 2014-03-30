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Fethullah Gülen'in köyü MHP dedi

Fethulah Gülen'in doğduğu Korucuk Köyü'nde yapılan sayımlarda, MHP birinci parti olarak çıktı

30 Mart 2014 23:14

Fethullah Gülen'in köyü olan Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne bağlı Korucuk Köyü'nde MHP, AKP'ye fark attı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Erzurum Pasinler'e bağlı Korucuk Köyü’nde 27 Nisan 1941’de dünyaya gelen Fethullah Gülen ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki çekişme, oylara yansıdı. Yerel seçimler öncesi MHP bayraklarının dalgalandığı Korucuk Köyü’nde Pasinler Belediye Başkanlığı seçimleri için MHP’ye 194, AK Parti’ye 40 oy çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ise Korucuk Köyü’nden MHP’ye 201, AK Parti’ye 36 oy verildi.

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