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Politika

AKP'li milletvekili istifa etti

AKP Kayseri milletvekili Ahmet Öksüzkaya partisinden istifa etti

30 Mart 2014 21:32

Seçim günü AKP'de süpriz bir istifa yaşandı. Kayseri AKP milletvekili Ahmet Öksüzkaya partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa dilekçesini sosyal medyadan yayınlayan Öksüzkaya "Son zamanlar da demokrasi, hukuk ve uzlaşma konularında ki parti politikaları ile şahsi görüşüm uyuşmamaktadır." dedi.

Ahmet Öksüzkaya kimdir? 

 

Ahmet Öksüzkaya, 25 Temmuz 1960'ta Kayseri'de doğdu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir; Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Mali müşavirlik yaptı. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyesi oldu. Meslek Odasında Genel Sekreterlik ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Delegesi olarak görev yaptı. Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 23. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Öksüzkaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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