Akçakale'deki 600 Suriyeli sığınmacı sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'nın Akçakale'deki sığınmacı kampında 1 kız çocuğunun öldüğü yangını protesto için eylem yapan Suriyeliler'in çıkardığı olayların ardından 600 sığınmacı sınır dışı edildi.

Akçakale'de bulunan Süleymanşah Konaklama Tesisi'nde dün 1 kız çocuğunun öldüğü yangını protesto için eylem yapan Suriyeliler ile güvenlik güçleri arasında çıkan ve 3.5 saatte kontrol altına alınan olaylara karıştıkları açıklanan 600 sığınmacı sınır dışı edildi.

Hasan Kırmızıtaş'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, iç karışıklığın sürdüğü ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan 35 binin üzerinde Suriyelinin barındığı Akçakale'deki Süleymanşah Konaklama Tesisi'nin 1 No'lu Mahallesi'nde dün sabah elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında çadırda bulunan 7 yaşındaki Sudra El-Hammut öldü, 2 ablası yaralandı. Daha önce çıkan yangınlarda da çoğunluğu çocuk, 6 kişinin öldüğü çadır kentte kalan Suriyeli sığınmacılar protesto için idare binası önünde eylem yapmaya başladı. Kısa sürede kalabalıklaşan sığınmacılar, idare binasını ve görevlileri taşladı. Şanlıurfa'dan asker ve polislerin takviye olarak gönderildiği çadır kentte güvenlik güçlerinin müdahalesi ile olaylar 3.5 saatte kontrol altına alındı. Olayları görüntüleyen gazetecilerin tartaklandığı, otomobillerin zarar gördüğü, idare binalarının tahrip edildiği, 3 çadırın ateşe verildiği ve çok sayıda kişinin hafif yaralandığı olayların kontrol altına alınmasının ardından inceleme başlatıldı.

600 kişi sınır dışı edildi

Olayların bastırılmasının ardından gerginlik sırasında güvenlik güçleri tarafından kaydedilen kamera görüntüleri incelenmeye alındı. Titizlikle incelenen görüntülerde olayları tırmandıran, taş atan ve çadır kente zarar veren kişiler saptandı. Polis ve askerler, daha sonra kimlikleri saptanan kişileri kaldıkları çadırlardan tek tek dışarı çıkardı, ardından 20'şer ve 30'ar kişilik gruplar halinde otobüslere bindirerek sınır dışı etmek üzere Akçakale Sınır Kapısı'na götürdü.

Gece başlayan ve halen devam eden görüntü kayıtları incelemesinde, bugün öğleye kadar, olaylara karıştığı belirlenen 600 Suriyeli'nin sınır dışı edildiği bildirildi. Yetkililer, görüntülerin incelenmesine devam edildiğini ve bu sayının daha da artacağını kaydetti.

Güvenlik önlemleri en üst seviyede

Dün gerginliğin adresi olan Akçakale'deki Süleymanşah Konaklama Tesisi'nde güvenlik önlemleri de sürdürülüyor. Çadır kentteki mahalle ve sokaklara barikat kuran güvenlik güçleri, sığınmacıların sokak dışına çıkmalarına ve yeni bir olay çıkarmasına engel olmaya çalışıyor.

Şanlıurfa'da 89 bin 457 Suriyeli bulunuyor

2 yılı aşkın süredir iç karışıklığın sürdüğü Suriye'den kaçan binlerce kişi Türkiye'ye sığındı. Yakınlarının yanına yerleşen veya kendi imkanlarıyla yeni bir hayat kuranların dışında, AFAD verilerine göre, 188 bin 421 Suriyeli çadır kentlere yerleştirildi. Türkiye'ye sığınan 89 bin 457 Suriyeli, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde çadır kentte, Harran İlçesi'nde ise konteyner kentte barındırılıyor.

Yangınlarda 16 kişi öldü

Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kentlerde şu ana kadar çıkan yangınlarda 16 kişi öldü. Ceylanpınar'da bulunan Telhamut Çadır Kenti'nde, geçen yıl 24 Aralık ve bu yıl 15 Ocak'ta çıkan yangınlarda 9 kişi öldü.

Akçakale'deki Süleymanşah Konaklama Tesisi'ndeki çadırlarda, 8 Ocak, 12 Şubat ve son olarak dün çıkan yangınlarda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Suriyeliler sık sık arbede çıkarıyor

Öte yandan, Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde kalan Suriyeliler, zaman zaman kötü yaşam şartları, ısınma sorunu veya yangınlar nedeniyle yaptıkları eylemlerde görevlilere veya çadır kentlere zarar veriyor. Sığınmacılar bazen de kendi aralarında kavga ediyor. Son olarak, geçen 27 Şubat'ta Harran'daki konteyner kente yerleştirilmediklerini ileri süren Suriyelilerin, konteynerlerde kalan yakınlarının da desteğiyle çıkardığı olaylarda 35 kişi yaralandı.

Bugüne kadar Şanlıurfa'daki 3 barınma merkezinde olay çıkaran 800'e yakın Suriyelinin değişik tarihlerde sınır dışı edildiği bildirildi.