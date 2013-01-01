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Suriye'de çadırda patlama: 4 çocuk öldü

Suriye'nin Türkiye sınırı yakınlarındaki Atme kasabasındaki bir çadırda dün akşam çay demlemek için bulundurulan gazlı ısıtıcı patladı

01 Ocak 2013 13:11

Suriye'nin Atme kasabası yakınındaki çadırda,  gazlı ısıtıcının patlaması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan 4 çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Suriye'nin Türkiye sınırı yakınlarındaki Atme kasabasındaki bir çadırda dün(31 Aralık 2012) akşam çay demlemek için bulundurulan gazlı ısıtıcı patladı.

Patlama sonucu çıkan yangında vücutlarında ağır yanıklar oluşan 5'i çocuk 8 Suriyeli, ambulanslarla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez köyü sınırından alınarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 4 çocuk sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Durumu ciddiyetini koruyan diğer 4 yaralı Suriyelinin de tedavisi sürüyor.

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