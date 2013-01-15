Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı; 4 ölü

Ceylanpınar'da ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'in kaldığı çadır kentinde çıkan yangında 4 Suriyeli yaşamını yitirdi.

Ceylanpınar İlçesi’nde, ülkelerinden kaçarak Türkiye ’ye sığınan Suriyeliler’in kaldığı Telhamut çadır kentinde yangın çıktı. Yangında 3’ü çocuk 1’i 7 aylık hamile kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sonrası çadırkentte kalan Suriyeliler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Ceylanpınar’da bulunan TİGEM arazisinde kurulan ve 36 bin civarında Suriyeli’nin kaldığı Telhamut çadır kentinde, saat 15.15’de yangın çıktı. Çadırda yakılan mangalın devrilmesi nedeniyle çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede çadırı sardı ve daha sonra yakında bulunan 3 çadıra daha sıçradı. Alevlerin sardığı çadırda kalan kişiler kendilerini güçlükle dışarı atarken, yangına çadır kentte hazır bekletilen itfaiye ekibi müdahale etti. Ceylanpınar Belediyesi’nden de takviye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği çadır kentte alevlerin sardığı çadırlar kısa sürede söndürüldü.

Yangında alevlerin arasında kalan yaşları 1 ile 3 arasında değişen 3’ü çocuk 4 kişi ambulanslar ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne getirildi. Acil serviste yapılan kontrolde kardeş olduğu belirtilen 3 çocuğun yaşamını yitirdiği saptandı, vücudunda ağır yanık oluşan ve ölen çocukların teyzesi olduğu öğrenilen 7 aylık hamile Suriyeli kadın da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Arbede çıktı

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından çadır kentte kalan Suriyeliler ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Yangına tepki gösteren Suriyeliler ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan kısa süreli arbededede aralarında askerlerin de bulunduğu bazı kişiler hafif yaralandı.

Önceki yangınlarda 10 Suriyeli ölmüştü

Öte yandan, Ceylanpınar’daki Telhamut çadır kentinde geçen 24 Aralık’ta yangın çıktı. Sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında çadırda kalan birbiriyle kardeş olan 5 çocuk yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Süleymanşah çadır kentinde ise geçen 8 Ocak’ta bir çadırda çıkan yangında birbirine akraba 5 kişi ölürken, 1 kişinin tedavisi ise halen sürüyor.