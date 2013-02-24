Çadırdaki gaz faciasında 3 genç yaşamını yitirdi

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde çadırda kalan 3 kişi, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Hayvancılık yapmak amacıyla Afyonkarahisar’dan Antalya’ya gelen 31 yaşındaki Barış Ceylan, 36 yaşındaki Şahin Ceylan ve 33 yaşındaki Hasan Doğan, Konyaaltı İlçesi’ne bağlı Çakırlar Beldesi’nde çadır kurdu. Yaklaşık 1 haftadır aynı çadırda kaldıkları belirtilen 3 kişiye bu sabah telefonla ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için kaldıkları çadıra gitti. Çadırın içine giren yakınları Barış Ceylan, Şahin Ceylan ve Hakan Doğan’ın cesediyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis çadırda ve çevresinde yapılan kontrollerin ardından 3 gencin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna sevk etti.

Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenmiş olabilir

Ömer Erdem'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, ölenlerin yemek yapmakta kullandıkları piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.