Çadır kentte yangın: 1 çocuk öldü

Suriyeli sığınmacıların barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde bulunan bir çadırda çıkan yangında bir çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, gece geç saatlerde Suriye sınırındaki Akçakale'de bulunan Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kentte meydana geldi.

Ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 35 bin Suriyelinin bulunduğu Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nin 2 No'lu Mahalle'sinde, Hacaddur ailesinin barındığı çadırda elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında çadırda yalnız uyuduğu belirtilen Melik Hacaddur yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cesedi otopsi için morga götürülürken, yangın sırasında diğer aile fertlerinin başka bir çadırı ziyarete gittiği bildirildi.

Daha önce 14 kişi öldü



Öte yandan, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan çadır kentlerde daha önce çıkan yangınlarda çoğunluğu çocuk, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Ceylanpınar'da bulunan Telhamut Çadır Kenti'nde geçen 24 Aralık'ta çıkan yangında 5 çocuk ölürken, 15 Ocak'ta çıkan yangında ise 1'i hamile kadın, 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Akçakale'de bulunan Süleymanşah Çadır Kenti'nde ise geçen 8 Ocak'ta çıkan yangında birbirine akraba 5 kişi öldü.10 yaşındaki Melik Hacaddur'un yaşamını yitirmesiyle, Şanlıurfa'daki çadır kentlerde bugüne kadar çıkan yangınlarda ölenlerin sayısı 15'e yükselmiş oldu.