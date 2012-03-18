Atalay'a göre, Van’daki çadırkentte hiç yangın çıkmadı

Hülya Karabağlı

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, CHP İstanbul Milletvekili UmutOran'ın soru önergesine verdiği yanıtta, devletin kurduğu çadırkentlerde yangın yaşanmadığını söyledi. Yangınların vatandaşların kendi imkanlarıyla kurduğu çadırlarda çıktığına dikkat çeken Atalay, "Devletimiz tarafından oluşturulan çadırkent alanlarında herhangi bir yangın meydana gelmemiş olup, münferit olarak vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda meydana gelen yangınlar dolayısıyla 6’sı çocuk toplam 9 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir.”

73 bin çadır, 150 bin konteynır

CHP’li Umut Oran’ın soru önergesini yanıtlayan Atalay, depremden sonra vatandaşların acil barınma ihtiyaçları için toplam 73 bin 889 adet çadır dağıtıldığını, daha sonra Van’da 31, Erciş’te 4 bölgede konteynır kent alanları oluşturulduğunu bildirdi. 20 Şubat 2012 tarihi itibariyle 27 bin 718 konteynırın bölgeye ulaştırıldığını ve 150 bin 147 afetzede vatandaşın konteynırlara yerleştirildiğini açıklayan Atalay, çadırlarda şubat ayı sonu itibariyle 264 afetzede vatandaşın kaldığını söyledi.

Vatandaşın kurduğu çadırlarda yangın

Atalay, "Devletimiz tarafından oluşturulan çadırkent alanlarında herhangi bir yangın meydana gelmemiş olup, münferit olarak vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda meydana gelen yangınlar dolayısıyla 6’sı çocuk toplam 9 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir.”

'Aşırı soğuktan hastalanıp müracaat yok'

Oran'a verdiği yanıtta, “Sağlık konusunda her türlü önlem alınmış olup aşırı soğuktan dolayı hastalanıp müracaat eden afetzede bulunmamaktadır”dedi. Deprem sonrasında bölgeye 11 psikiyatr ve 48 psikolog gönderilerek isteyen depremzedeye psikolojik dezstek verilmeye çalışıldığını söyledi..

Oran: Kağıt üzerinde her şey mükemmel, pes artık

Atalay’ın yanıtlarını eleştiren Umut Oran, "Bir Başbakan Yardımcısı böyle bir yanıtı nasıl verebilir anlayamıyorum. Devletin kurduğu çadırlarda yangın olmamış da vatandaşın kendi kurduğu çadırda yangın yaşanmış!! Sonuçta 6'sı çocuk 9 vatandaş yaşamını yitirmiş. Burada da mı kendi potansiyelini görmek istedi hükümet! Eksi 25 derecede soğukta yaşam mücadelesi verdi yurttaş, onlarca çocuk hastalandı zatürre tehlikesi atlattı, tedavi görüyor. Ama Sayın Bakan 'soğuk nedeniyle hastalanıp müracaat eden yok' diyebiliyor pes artık. AKP'nin artık her şeyi, kağıt üzerinde mükemmel hiçbir sorun yokmuş gibi göstermekten vazgeçerek, vatandaşın gerçek derdine, yaşadığı günlük zorluklara inmesini, derdine derman olmasını bekliyoruz."