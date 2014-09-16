T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'de son 3 ayda 422 işçi hayatını kaybetti

CHP'nin 'İnsan Hakları İhlal Raporu'na göre, Türkiye'de Haziran ayından bu yana 21 kişi yargısız infaza uğrayarak öldürüldü

16 Eylül 2014 21:00

CHP'nin, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan "İnsan Hakları İhlal Raporu"na göre Türkiye'de Haziran ayından bu yana 21 kişi yargısız infaza uğrayarak öldürüldü. Yargısızın infazların hedefinde ise Irak ve Suriye'deki IŞİD tehdidinden kaçarak Türkiye'ye sığınan siviller vardı.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan raporda, 3 ayda 422 işçinin, "iş cinayetlerinde" hayatını kaybettiği, özellikle inşaat sektöründe yaşanan kazaların en büyük sebebinin, denetim mekanizmalarının etkin şekilde kullanılmaması olduğu kaydedildi. Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanan rapor açıklandı.

Raporda, Suriye ve Irak'ta yaşanan çatışmalar nedeniyle, Türkiye'ye sığınmaya çalışan sivillere yönelik hak ihlalleri ile "iş cinayetleri" ele alındı.

Haziran'da, Gezi Parkı eylemleri yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen protestolara yapılan müdahalelerin, toplantı ve gösteri özgürlüğüne ağır darbe vurduğu savunulan raporda, protestolarda, 666 kişinin gözaltına alındığı, 37 kişinin müdahaleler sırasında yaralandığı, 14 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.

Temmuz'da, 129 kişinin işkence maruz kaldığı öne sürülen raporda, bunların 115'inin, "22 Temmuz operasyonu" dolayısıyla gözaltına alınanların beyanlarından oluştuğu ifade edildi.

 

ETİKETLER

işçichpyargısız infazinsan hakları raporusezgin tanrıkuluiş kazasıiş cinayetleri

İlgili Haberler

İş kazalarında işçiye de ceza geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, güvenlik sorumluluklarını yerine getirmeyen işçilere müeyyide uygulanacağını söyledi

23 yaşındaki inşaat işçisi, emniyet kemeri olmadığı için öldü!

Beylikdüzü’ndeki bir inşaatta hiç bir güvenlik önlemi olmadan çalışan 23 yaşındaki Metin Boğmalık, 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

Yine inşaat yine facia: Bir günde 5 işçi öldü

Kartal, Esenyurt, Kırşehir, Zonguldak ve Konya‘da 5 inşaat işçisi yaşamını yitirdi

İşçi sayısı iki kat arttı, denetim üçte bire düştü

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetlenen işyeri sayısı yıldan yıla azaldı, son 10 senelik dönemde yüzde 70 oranında düşüş oldu

Torunlar İnşaat, 'asansör bozuk' diyen 21 işçiyi işten çıkarttı

10 işçinin hayatını kaybettiği Torunlar İnşaat’taki asansör skandalını ortaya çıkaran asansör görevlilerinden Emrah Acar ile birlikte 20 işçinin işine son verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24