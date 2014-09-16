Türkiye'de son 3 ayda 422 işçi hayatını kaybetti

CHP'nin, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan "İnsan Hakları İhlal Raporu"na göre Türkiye'de Haziran ayından bu yana 21 kişi yargısız infaza uğrayarak öldürüldü. Yargısızın infazların hedefinde ise Irak ve Suriye'deki IŞİD tehdidinden kaçarak Türkiye'ye sığınan siviller vardı.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan raporda, 3 ayda 422 işçinin, "iş cinayetlerinde" hayatını kaybettiği, özellikle inşaat sektöründe yaşanan kazaların en büyük sebebinin, denetim mekanizmalarının etkin şekilde kullanılmaması olduğu kaydedildi. Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanan rapor açıklandı.

Raporda, Suriye ve Irak'ta yaşanan çatışmalar nedeniyle, Türkiye'ye sığınmaya çalışan sivillere yönelik hak ihlalleri ile "iş cinayetleri" ele alındı.

Haziran'da, Gezi Parkı eylemleri yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen protestolara yapılan müdahalelerin, toplantı ve gösteri özgürlüğüne ağır darbe vurduğu savunulan raporda, protestolarda, 666 kişinin gözaltına alındığı, 37 kişinin müdahaleler sırasında yaralandığı, 14 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.

Temmuz'da, 129 kişinin işkence maruz kaldığı öne sürülen raporda, bunların 115'inin, "22 Temmuz operasyonu" dolayısıyla gözaltına alınanların beyanlarından oluştuğu ifade edildi.