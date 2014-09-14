Yine inşaat yine facia: Bir günde 5 işçi öldü

Türkiye, İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center rezidansında asansör faciasında 10 işçinin hayatını kaybetmesini konuşurken bugün Kartal, Esenyurt, Kırşehir, Zonguldak ve Konya‘da 5 inşaat işçisi hayatını kaybetti.

8. kattan kamyona düştü

DHA’da yer alan habere göre, Kartal Cevizli Mahallesi Onat Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. 8 katlı inşaatın en üst katından vinç yardımıyla aşağıdaki kamyona kalas indiren 49 yaşındaki Ahmet Çakmak, dengesini kaybederek aşağıda kalasların yüklendiği kamyonun içine düştü. Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrollerde Ahmet Çakmak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, vatandaşlar gerekli önlemlerin alınmadığını ileri sürerek olaya tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, "Vinçle kalasları indirirken dengesini kaybettiği aşağı düştü. Binada hiç bir önlem yok, emniyet kemeri olacak, baret olacak" dedi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Ahmet Çakmak'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu inşaatın hemen girişinde, üzerinde iş güvenliğiyle ilgili uyarı levhasının yer aldığı ifade edildi.

Emniyet kemeri olmadığı için öldü!

Esenyurt'ta yapımı devam eden bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan 23 yaşındaki Metin Boğmalık, 15 kattaki vince inşaat malzemelerini yüklemek isterken dengesini kaybederek düştü. Metin Boğmalık’ın en pahalısı 250 TL olan emniyet kemeri olsaydı, dengesini kaybetse bile inşaatın üst katından düşmeyeceği ifade edildi.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Metin Boğmalık ağabeyi Veysel Boğmalık’la birlikte Konak İnşaat’ın sahibi olduğu şantiyede çalışıyordu. İki kardeş dün saat 12.00 sıralarında inşaatın üst katlarına demir taşımaya başladı. Metin Boğmalık 15. kattaki demirleri vince yüklüyor, ağabeyi de üst kattan demirleri vinçle çekiyordu. Metin Boğmalık saat tam 12.15’te vince yüklediği demirleri düzeltmeye çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Metin Boğmalık sağlık ekipleri geldiğinde hayatını kaybetmişti. Ambulanstaki doktor baygınlık geçiren ağabey Veysel Boğmalık’a müdahale etti. Metin Boğmalık’ın cenazesi 3 saat süren olay yeri inceleme çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ölümle burun buruna çalışıyoruz

Kazanın ardından genç işçinin ailesi şantiye alanına geldi. İnşaata çalışan diğer işçiler ise yaklaşık 3 saat yerde kalan Metin Boğmalık’ın cenazesini izledi. Hayatını kaybeden genç işçinin akrabası Eyüp Karaman “Metin ağabeyi ile aynı inşaatta çalışıyordu. Ağabeyi yukarıdan vince talimat veriyor. Bu sırada kardeşi de aşağıda demirleri vince bağlıyor. Bu sırada Metin dengesini kaybederek yere düşmüş” dedi. İnşaatta çalışan diğer işçiler ise “Metin’in koruma kemeri olsaydı aşağıya düşmezdi. Biz de aynı şartlarda çalışıyoruz. Her an ölümle burun burunayız” dedi.

Metin Boğmalık'ın bir süre önce Ordu'dan ağabeyi Veysel Boğmalık ile birlikte İstanbul'a çalışmaya geldiği ve bekar olduğu öğrenildi.

Yük asansöründe elektrik akımına kapıldı

Kırşehir'de ise, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan ve ağır yaralanan 19 yaşındaki Serkan Aydın, tedavi gördüğü Kayseri’deki hastanede yaşamını yitirdi.

Bağbaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatında mermer işçisi olarak çalışan Serkan Aydın, kaçak bulunan yük asansöründe akıma kapıldı. Ağır yaralanan genç, çağrılan ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Serkan Aydın, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bulunan piste inen helikopterden alınan yaralı genç, Erciyes Üniversitesi Acil Tıp Kliniği’ndeki müdahalenin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine gönderildi. Serkan Aydın, gece yarısı yaşamını yitirdi.

Aydın'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, memleketi Diyarbakır’a götürüldü.

Zonguldak’ta 3 çocuk babası inşaattan düştü

Zonguldak'ta, 3 katlı bina inşaatının 2'nci katında çalışırken dengesini kaybederek düşen 3 çocuk babası 45 yaşındaki Mehmet Albayrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'ndeki apartman inşaatında meydana geldi. Kaba inşaatı devam eden binanın 2'nci katında betonun üzerindeki kalıbı sökerken dengesini kaybeden Mehmet Albayrak, yandaki istinat duvarına çarparak yere düştü. Ağır yaralanan Albayrak, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Sağlık Merkezi'ne sevk edilen Albayrak, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.Konya’da, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti. Ölen işçinin olay yerine gelen yakınları, geç geldiği iddia ettikleri savcıya tepki gösterdi.

Konya’da inşaattan düştü

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Serkan Sokak’ta çalışan Kıyas Kahraman (47) akşam mesai bitiminde çalıştığı 5 katlı inşaatın 3. katından dengesini kaybederek aşağı düştü. İş çıkışı olduğu için diğer işçiler birlikte gitmek için bekledikleri Kıyas Kahraman'ın aralarında olmadığını fark etti. Bunun üzerine Kıyas Kahraman'ın en son çalıştığı yere bakmak için inşaatın önüne geldiklerinde arkadaşlarını yerde yatarken buldu. 112 Acil sağlık ekipleri ve polise haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kıyas Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıyas Kahraman'ın cesedinin yanı başına oturan arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, savcıya ve işçinin yakınlarına haber verdi. İnşaat alanına gelen işçinin yakınları Kıyas Kahraman’ın cansız bedeniyle karşılaşınca sinir krizi geçirdi. Fenalaşan bazı kişilere inşaat alanında bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Alanda toplanan kalabalık izdihama neden olurken ölen işçinin yakınları olay yerine gelen savcıya geç geldiği iddiasıyla tepki gösterdi. Cesedin başında toplanan işçinin akrabalarını sakinleştirmekte zorlanan polis takviye ekip çağırdı. Kalabalığın tepkisi artmaya devam edince polis, çareyi dışarıda bekleyen ambulansı inşaat alanına çağırmakta buldu.

Kavga eden işçiler güçlükle sakinleştirildi

Ambulans cenazenin bulunduğu yere kadar girmesinin ardından ölen işçinin yakınlarının tepkisi arttı. Yaşanan arbedenin ardından kalabalıkta bulunan işçiler arasında da kavga çıktı. Tarafların ambulanstan uzaklaştırılmasının ardından Kıyas Kahraman'ın cansız bedeni ambulansla otopsi için Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin götürülmesinin ardından da tarafların tartışması bitmedi. İşçiler arasında bulunan iki tarafın sözlü tartışması yine kavgaya dönüştü. Yumrukların konuştuğu kavgayı ayırmakta polis güçlük çekince diğer işçiler de araya girerek müdahale etti. Güçlükle ayrılan işçiler, daha sonra cenazenin götürüldüğü hastaneye gitti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.