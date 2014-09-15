Torunlar İnşaat, 'asansör bozuk' diyen 21 işçiyi işten çıkarttı

İstanbul Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası sonrasında, asansörlerin bozuk olduğunu söyleyen işçi Emrah Acar, adliyeye gidip tanıklık yapmalarının ardından 21 kişinin işine son verildiğini açıkladı



Mecidiyeköy’de yıkılan Ali Sami Yen Stadı’nın arazisine yapılan ve Torunlar Holding’e ait rezidans inşaatında asansörün 32. kattan zemine çakılmasıyla 10 işçi yaşamını yitirmişti.

Asansör sorumlularından Emrah Acar, geçtiğimiz günlerde Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'a konuşarak inşaattaki asansörlerin bozuk olduğunu söylemiş, bu konuda şirket yetkililerine uyarılar yaptıklarını anlatmıştı.



Acar, işe beş gün önce başlayan bir işçinin 'asansör sorumlusu' yapıldığını da söylemişti. Acar ile birlikte inşaatta çalışan işçiler, şantiyedeki olumsuz koşulları gazetecilere anlatmıştı.

Şirket dün Acar’la birlikte 21 kişinin işine son verdi. Muhasebeye giden işçilere çalıştıkları süreye göre tazminatları ödendi. İşçiler şantiye yatakhanesindeki eşyalarını toplayıp inşaatı terk etti. 6 aylık çalışması karşılığında 3 bin TL tazminat verilerek işten çıkarılan Acar ve 20 arkadaşı şimdi iş arıyor.

İşten çıkarılan Emrah Acar, şunları söyledi:

“Size yaptığım açıklamadan kısa bir süre sonra işten çıkarıldığımız bilgisini muhasebeden aldık ama eylem yapıp şantiye alanına milletvekilleri gelince işter çıkarılmalar bir süre durduruldu. Cuma günü de çalışma arkadaşlarımla birlikte adliyeye tanık olarak savcıya ifade vermeye gidince çıkarılma işlemlerimiz hızlandırılmış. Bizi çağırıp tazminatlarımızı ödediler. Artık işsiziz. Bir süre iş arayacağız. Eğer yeni bir iş bulup ekmek parası kazanmaya başlarsak İstanbul’da kalmaya devam edeceğim. Ama iş bulamazsam mecburen memleketim Elazığ’a gideceğim.”