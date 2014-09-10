Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi: Asansör çakılınca fobi oldu, merdivenleri çıkıyorum, istemsiz spor oluyor

İşadamı Ali Ağaoğlu’nun sevgilisi Hazal Mesudiyeli, “Asansörün 32. kattan yere çakıldığını duyduğum için asansör fobim oluştu 10 kat çıkıp istemsiz spor yapıyorum” yazarak tweetinin sonuna gülücük işareti koydu. Mesudiyeli’nin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Hazal Mesudiyeli'nin Mecidiyeköy'de meydana gelen asansör faciasında 10 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Twitter'da yazdıkları ve gülücük işareti büyük tepki çekti.
Hazal Mesudiyeli, “Asansörün 32. kattan yere çakıldığını duyduğum için asansör fobim oluştu 10 kat çıkıp istemsiz spor yapıyorum” yazarak tweetinin sonuna gülücük işareti koydu.
Hazal Mesudiyeli’nin bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki gördü.