23 yaşındaki inşaat işçisi, emniyet kemeri olmadığı için öldü!

Beylikdüzü’nde yapımı devam eden bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan 23 yaşındaki Metin Boğmalık, 15 kattaki vince inşaat malzemelerini yüklemek isterken dengesini kaybederek düştü. Metin Boğmalık’ın en pahalısı 250 TL olan emniyet kemeri olsaydı, dengesini kaybetse bile inşaatın üst katından düşmeyeceği belirtiliyor.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Metin Boğmalık ağabeyi Veysel Boğmalık’la birlikte Konak İnşaat’ın sahibi olduğu şantiyede çalışıyordu. İki kardeş dün saat 12.00 sıralarında inşaatın üst katlarına demir taşımaya başladı. Metin Boğmalık 15. kattaki demirleri vince yüklüyor, ağabeyi de üst kattan demirleri vinçle çekiyordu. Metin Boğmalık saat tam 12.15’te vince yüklediği demirleri düzeltmeye çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Metin Boğmalık sağlık ekipleri geldiğinde hayatını kaybetmişti. Ambulanstaki doktor baygınlık geçiren ağabey Veysel Boğmalık’a müdahale etti. Metin Boğmalık’ın cenazesi 3 saat süren olay yeri inceleme çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ölümle burun buruna çalışıyoruz

Kazanın ardından genç işçinin ailesi şantiye alanına geldi. İnşaata çalışan diğer işçiler ise yaklaşık 3 saat yerde kalan Metin Boğmalık’ın cenazesini izledi. Hayatını kaybeden genç işçinin akrabası Eyüp Karaman “Metin ağabeyi ile aynı inşaatta çalışıyordu. Ağabeyi yukarıdan vince talimat veriyor. Bu sırada kardeşi de aşağıda demirleri vince bağlıyor. Bu sırada Metin dengesini kaybederek yere düşmüş” dedi. İnşaatta çalışan diğer işçiler ise “Metin’in koruma kemeri olsaydı aşağıya düşmezdi. Biz de aynı şartlarda çalışıyoruz. Her an ölümle burun burunayız” dedi.