İş kazalarında işçiye de ceza geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, iş kazalarına yönelik olarak, işçilerin de üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, yeni düzenlemeler getireceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik konuyla ilgili şunları söyledi: "İşçinin üzerinde güvenlik açısından olması gereken sorumluluklar neyse işçi kardeşimiz de ona uymak durumundadır. Ona uymadığı an o da çeşitli müeyyidelerle karşı karşıya kalacaktır. Yani 'işverene teşvik' eyvallah, 'işverene ceza' tamam, 'işçinin hakkını korumak' tamam ama işçi de üzerine düşen güvenlik sorumluluğunu yerine getirmezse ona da müeyyideleri uygulamakla ilgili ilave düzenlemeleri inşallah önümüzdeki dönem yüce Meclis'in huzuruna getireceğimi belirtmek istiyorum."



Bakan Çelik, iş kazalarına dikkati çekerek, "İşverenlere çok net bir şekilde diyorum ki; kefenin cebi yok. Ya insanı önceleyecek ya da piyasadan çekileceksiniz" diye konuştu.