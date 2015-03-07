'Türkiye'de kraliyet yok ama Erdoğan'ı rencide edici sözler söylemek hapse girmeyi kolaylaştırıyor'

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Associated Press (AP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren çok sayıda kişinin hakaret suçlamasıyla hapis cezası ile karşı karşıya olduğunu yazdı.

AP'nin özel haberinde, Türkiye’de cumhurbaşkanına hakareti yasaklayan kanunun yıllardan beri mevcut olduğunu ancak, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu göreve gelmesiyle çok daha sık duyulur olduğu dile getirildi.

Aralarında Manken Merve Büyüksaraç, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve yaşları 13 ile 16 olan iki çocuğun olduğu yaklaşık 80 kişinin Erdoğan’a hakaretten yargılandığına dikkat çekilen haberde, “Demokratik Türkiye’de kraliyet yok, ama eğer bugünlerde haberleri takip ediyorsanız bunu bilmiyor olabilirsiniz. Türkiye’nin ‘yüce’ lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı rencide edici sözler söylemek hapse girmeyi ‘majesteye karşı suç işlemek’ kanunlarınca kraliyet mensuplarına hakaretin yasaklandığı ülkelerdeki gibi kolaylaştırıyor” ifadelerine yer verildi.

Erdoğan, Abdullah Gül'ü 6 ayda 16'ya katladı

Haberde, Abdullah Gül’ün 7 yıllık döneminde cumhurbaşkanlığı döneminde hakaret davası açılan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, Erdoğan’ın 6 ayda bu sayının 16 katı daha fazla kişiye hakaret davası açtığına yer verildi. Söz konusu trendin Türkiye’nin İslam dünyasında bir batı tarzı demokrasinin öncüsü olacağını umanları alarma geçirdiğine vurgu yapıldı.

Makalede Merve Büyüksaraç’ın Instagram’da paylaştığı bir şiirden dolayı "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla iki yıl hapis cezası işe karşı karşıya olduğununa dikkat çekildi. Büyüksaraç’ın “Bana olanlar demokratik ülkelerde normal karşılanmaz. Siyasilerin eleştiriye açık olması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerine yer verildi.

Can Dündar’ın ise 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Celal Kara ile yaptığı röportajda cumhurbaşkanına hakaret edildiği gerekçesiyle suçlandığı belirtildi.

AP’nin haberinde söz konusu davaların Avrupa Birliği ve ABD'li yetkililerce de eleştirildiğine de vurgu yapıldı. Geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Hayatından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Thomas O. Melia’nın konuya ilişkin “Herhangi birinin -bu gazete editörü, 16 yaşında bir çocuk veya bir taksi sürücüsü olabilir" düşüncelerini kamuoyu önünde veya sosyal medyada ifade etmesi sebebiyle suçlama veya hapis cezası ile korkutulması problematiktir.” sözlerine yer verildi.

'Ucube hakaret değil eleştiri'

Haberde son olarak, kendisini eleştirdiğini iddia eden çok sayıda kişiye hakaret davası açan Erdoğan’ın, Kars’taki ‘İnsanlık Anıtı’na “Ucube” demesi sebebiyle 10 bin TL tazminat ödemesine hükmedildiği mahkemede avukatı Ferhan Yıldız tarafından “Ucube hakaret değil, eleştiridir” sözleriyle savunulduğuna dikkat çekildi.