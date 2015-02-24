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Eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç'a Erdoğan'a hakaretten 2 yıl hapis istemi

Eski Türkiye güzeli manken Merve Büyüksaraç hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı

24 Şubat 2015 19:17

Eski Türkiye güzeli manken Merve Büyüksaraç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakan olduğu dönemde sosyal paylaşım sitesi instagram hesabı üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istendi.

DHA'nın haberine göre, savcı Umut Tepe tarafından hazırlanan 3 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdağan “müşteki" sıfatıyla yer alırken, Merve Büyüksaraç “şüpheli" olarak nitelendirildi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şikâyetçi oldu

 

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 13 Ağustos 2014 tarihinde saat 13.09'da Meltem Öztürk isimli e-mail adresinden yapılan

e-posta ihbarında, instagram isimli fotoğraf paylaşım sitesinde “mervebüyüksaraç" isimli kullanıcının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde “Ustanın şiiri" adlı şiir paylaştığı anlaşıldığından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Recep Tayyip Erdoğan'ın, avukatı aracılığıyla 25 Kasım 2014 tarihinde dilekçeyle savcılığa başvurarak şikayetçi olduğu kaydedildi.

 

'Hakaret kastım yoktu'

 

Büyüksaraç, savcılık ifadesinde, instagram hesabından paylaşmış olduğu yazıları tam olarak hatırlamadığını, “Ustanın şiiri" isimli şiirin uyarlamasını kendisinin yapmadığını, kendisine komik geldiği için paylaştığını, hakaret kastı olmadığını söyledi. 

İddianamede, şüphelinin paylaşmış olduğu yazıların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Büyüksaraç'ın paylaşımlarıyla Erdoğan'ı alenen aşağıladığı, küçülttüğü, eleştiri sınırlarını aştığı öne sürüldü. 

Merve Büyüksaraç'ın “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1yıldan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde, Büyüksaraç İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

 

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