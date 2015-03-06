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Başbakan'a hakaretten gözaltına alınan Atilla Taş serbest bırakıldı

'Fikirlerim yüzünden özellikle haklığımı bildiğim fikirler yüzünden gözaltına alınmak şereftir'

06 Mart 2015 17:09

Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında attığı tweet nedeniyle gözaltına alınan Atilla Taş, Yeşilköy Polis Merkezi'nde ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Kişişsel Twitter hesabından Gözaltına alındığını duyuran Atilla Taş, "Başbakan'a tweetlerimle  ilgili ifadeye çağrıldım. İtiraz etmiştik kabul edilmedi. şimdi Anayasa mahkemesine, o da olmazsa AİHM'e gideceğim." ifadelerini kullandı. "Fikirlerim yüzünden özellikle haklığımı bildiğim fikirler yüzünden gözaltına alınmak şereftir." diyen Taş, kimseden korkusunun olmadığını belirterek "Yüzüm açık alnım ak!" dedi. Taş, ayrıca, kendini emniyete götüren polis aracıyla kaza yaptıklarını da söyledi.

Atilla Taş, ifade verdikten sonra, Yeşilköy Polis Merkezi'nde ayrıldı.Taş, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan hakkındaki tweetleri nedeniyle ifadeye çağrıldığını söyledi.

Atilla Taş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

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