13 yaşındaki çocuk, Erdoğan'a hakaretten ifade verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 13 yaşındaki ilköğretimokulu öğrencisi U.R.E., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facebook üzerinden hakeret etttiği iddiasıyla Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.



DHA'nın haberine göre, Ayvalık'taki ilköğretim 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki U.R.E.'nin babası İ.E.'ye dün telefon eden Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu ekipleri, oğlunun Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini savcılığa ifade vermesi gerektiğini söyledi.



Baba okulda buluştuğu polislerle birlikte oğlunu da alarak önce Ayvalık Devlet Hastanesi'ne gitti. Psikiyatri Polikliniği'nden U.R.E. için rapor alındıktan sonra, polisler eşliğinde adliyeye adliyeye gidildi.



Savcılıkta uzmanlar gözetiminde U.R.E.'nin ifadesi alındı. Savcılık, Balıkesir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Servisi'nden rapor isteyerek öğrenciyi serbest bıraktı. Savcılığın dava açıp açmayacağı buradan verilecek olan rapor doğrultusunda belirleneceği öğrenildi.

'Savcılarımız böyle işlerle uğraşacağına ayakkabı kutularıyla uğraşsın'

lunun sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında hakaret unsuru taşıyan ne paylaştığını bilmediğini söyleyen baba İ.E. "Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği ileri sürülen paylaşım 2014 yılının Mayıs ayının 5'inde yapılmış. Bu paylaşım, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü birimlerince tesbit edilmiş, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş. Bu yüzden oğlum ifade verdi. Ne yazdığını, ne paylaştığını ben de görmedim. Savcılarımız ve emniyet böyle incir çekirdeğini doldurmayacak işlerle uğraşacağına, ülkeyi bölünmenin eşiğine getirenlerle, ayakkabı kutularıyla kasalarla memleketi soyanlarla uğraşsın" dedi.

Çocuğunun okul arkadaşlarının gözü önünde suçlu muamelesine tutulduğuna da dikkat çeken baba İ.E. "Her şey bitti, sıra çocukca yapılmış bir paylaşımın hesabının sorulmasına mı geldi? 13 yaşındaki bir çocuğu sınıfından çıkarıp, polis ekipleriyle birlikte savcılığa götürmek, çocuğun psikolojisinde ne tahribat yapar? Yetkililerimiz bunu bilmiyor mu? Bu yüzyılda bizim ülkemizin ayıbıdır" diye konuştu.