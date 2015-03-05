Önder Aytaç'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' yakalama kararı

Gazeteci Önder Aytaç, sosyal medya üzerinden paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, ifade vermeye gelmeyince hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan katıldı.



Sevencan, Aytaç'tan şikayetçi olduklarını belirterek hakkında yakalama kararı çıkartılmasının talep etti.



Mahkeme, savunmasının alınması için Aytaç hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.



Aytaç hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yalan ve iftira ile hakaret suçu işlediği gerekçesiyle dava açılmıştı.