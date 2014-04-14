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Polis Akademisi Önder Aytaç'ın sözleşmesini bitirdi

Önder Aytaç’ın Twitter ve YouTube'dan çeşitli ses kayıtları yayınlayan "başçalan" hesabıyla ilgili ifade verdiği iddiaları avukatı tarafından yalanlandı

14 Nisan 2014 19:25

Arzu Yıldız \ Ankara

Yaklaşık 2 hafta önce Suriye tapesi ile ilgili ifadeye çağırılan Önder Aytaç’ın Polis Akademisi'ndeki öğretim görevliliğine son verildi.

Aytaç’ın avukatı Çağatay Sakaoğlu tarafından yapılan açıklamada “Aytaç’ın Polis Akademisi'ndeki öğretim görevliliğine ilişkin sözleşmesinin uzatılmadığı ve görevine son verildiği” belirtilerek şöyle denildi:

“Cuma akşam üzeri Önder Aytaç’ın ikamet adresine polis görevlileri durumu iletmek için gelmişler, ancak kendisinin Malatya’da bulunması sebebiyle eve tebligat bırakmışlar. Kendisi tebligatı alarak, karakola gittiğinde ise söz konusu tebligatın Polis Akademisi'ndeki görevine son verilmesine ilişkin olduğunu ve kendisine zimmetli bilgisayarın iadesi için çağrıldığını öğrendi. Aytaç’ın karakola gitmesinin başçalan isimli hesapla hiçbir ilgisi yoktur.  Bu konudaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan, kendisinin Polis Akademisi'nde görevine ilişkin de İçişleri Bakanlığı'nca idari bir soruşturma yürütüldüğünü öğrendik, ayrıntılarını bilmiyoruz. Sözleşmesinin uzatılmamasına ilişkin de dava açacağız.”

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