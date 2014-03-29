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Önder Aytaç gözaltına alındı

Suriye ile savaş senaryolarının görüşüldüğü toplantının ses kayıtlarının yayınlanmasından önce Süleyman Şah türbesine operasyon düzenleneceğini iddia eden Önder Aytaç gözaltına alındı

29 Mart 2014 03:46

Eski Polis Akademisi üyesi ve eski Taraf gazetesi yazarı Önder Aytaç gözaltına alındı. Aytaç'ın Suriye ile savaş senaryolarının görüşüldüğü toplantının ses kayıtlarının sızdırılmasına ilişkin olarak gözaltına alındı. 
 
Dışişleri Bakanlığının güvenlik toplantısının dinlenmesinden, daha önce yaptığı televizyon programında haberi olduğu intibası uyandıran Önder Aytaç, Ankara'da gözaltına alındı.
 
Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük’ün talimatıyla öğretim görevlisi gazeteci yazar Önder Aytaç için gözaltı talimatı verildi. 
 
Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Önder Aytaç’ın evine baskın düzenlendi. Ancak Aytaç evinde bulunamadı. Önder Aytaç, daha sonra emniyete giderek teslim oldu.
 
Aytaç’ın bakanlıktaki güvenlik toplantısının dinlenmesinden daha önceden haberdar olduğu ileri sürülüyor. Aytaç’ın 26 Mart  Çarşamba günü Samanyolu Haber TV’de katıldığı programda dinleme kayıtlarından haberdar olduğu intibası uyandırdığı kaydedildi.
 
Önder Aytaç, katıldığı programda “Ortalığı kızıştırmak isteyen ve bu kızıştırmada daha önceki dönemlerde mağduru, eziği oynamış olmaktan dolayı oy devşiren bir yapı benzer şeyleri şu anda da oynamış olmak istiyor. Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’nin IŞİD’in eline geçmesi sağlanacak, bu IŞİD olmayabilir ama başkası da olabilir. Türk toprağındaki Türk bayrağı indirilecek. TSK özel kuvvetler kameralar eşliğinde operasyon yapacak. Kara harekatı değil sınırlı gösterişli bir operasyon olacak. Türk bayrağı yerine asılacak. Operasyon için her şey oluşturuldu, seçim öncesi de en büyük malzeme bu olacak. Yani Süleyman Şah Türbesi’nin gece görüş cihazları da bakım için bu çerçevede Türkiye’ye getirilmiş olacak” diye konuşmuştu.

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