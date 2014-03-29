Önder Aytaç serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanlığının güvenlik toplantısının dinlenmesinden, daha önce yaptığı televizyon programında haberi olduğu intibası uyandırdığı gerekçesiyle ve Ankara'da gözaltına alınan Eski Polis Akademisi üyesi ve eski Taraf gazetesi yazarı Önder Aytaç ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aytaç, ifade işlemlerinin ardından saat 06.00 sıralarında serbest bırakıldı.

Aytaç’ın bakanlıktaki güvenlik toplantısının dinlenmesinden daha önceden haberdar olduğu ileri sürülüyor. Aytaç’ın 26 Mart Çarşamba günü Samanyolu Haber TV’de katıldığı programda dinleme kayıtlarından haberdar olduğu intibası uyandırdığı kaydedildi.

Aytaç ne demişti?

Önder Aytaç, katıldığı programda “Ortalığı kızıştırmak isteyen ve bu kızıştırmada daha önceki dönemlerde mağduru, eziği oynamış olmaktan dolayı oy devşiren bir yapı benzer şeyleri şu anda da oynamış olmak istiyor. Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’nin IŞİD’in eline geçmesi sağlanacak, bu IŞİD olmayabilir ama başkası da olabilir. Türk toprağındaki Türk bayrağı indirilecek. TSK özel kuvvetler kameralar eşliğinde operasyon yapacak. Kara harekatı değil sınırlı gösterişli bir operasyon olacak. Türk bayrağı yerine asılacak. Operasyon için her şey oluşturuldu, seçim öncesi de en büyük malzeme bu olacak. Yani Süleyman Şah Türbesi’nin gece görüş cihazları da bakım için bu çerçevede Türkiye ’ye getirilmiş olacak” diye konuşmuştu.