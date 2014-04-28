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Önder Aytaç'a Twitter'da Başbakan'a hakaretten hapis cezası

Gazeteci Önder Aytaç, Başbakan Erdoğan'a Twitter'dan hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

28 Nisan 2014 18:46

Başbakan Tayyip Erdoğan'a, 20 Eylül 2012'de Twitter'dan hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan yazar Önder Aytaç, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

Suçu: Kamu görevlisine hakaret

 

Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Aytaç'ın avukatı Gürcan Kale ve Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya katıldı. Avukatların son beyanları alındıktan sonra hakim, Aytaç'ı, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdığını bildirdi.

 

Daha önce de aynı suçtan ceza aldı

 

Aytaç'ın cezası, daha önce aynı suçtan aldığı bir başka ceza nedeniyle paraya çevrilmedi ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılmadı. Ancak bu ceza şartlı olarak 1 yıl süreyle ertelendi.

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