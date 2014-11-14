Gözaltına alınan Önder Aytaç serbest bırakıldı

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ve bir dönem Polis Akademisi’nde öğretim üyeliği de yapan gazeteci- yazar Önder Aytaç, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Aytaç, sabah saatlerinde çıkartıldığı Bakırköy Adliyesi'nde serbest bırakıldı.

Aytaç hakkında, Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin, “Devlet büyüklerini ve emniyet güçlerini aşağılamak ve tahkir” suçlamasıyla arama kararı bulunduğu ve bu karar doğrultusunda gözaltına alındığı bildirilmişti.

Aytaç, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde makan odası dinlenerek sızdırılan Suriye tapesi soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Aytaç’ın bakanlıktaki güvenlik toplantısının dinlenmesinden daha önceden haberdar olduğu ileri sürülmüştü.

Adliye çıkışı açıklama yapan Aytaç, "Daha önce de bir günlük gözaltına alınma süreci oldu. Bu Süleyman Şah ile ilgili. 15 tane mehmetçiğin hayatı kurtulmuştu. Evet ben ondan memnundum. Dün havaalanı emniyette misafir olduk. Beş yıldızlı otel gibiydi. Arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

'Yeni Türkiye'de bu tür şeylere alışacağız'

Aytaç, "Tebliğ yapılırken Polis Akademisi Öğretim üyesiydim. Malatya'ya usulsüz tayin edildi. Malatya'dan Bitilis'e usulsüz tayin edildi. Bitlis'te usulsüz göreve son verildi. Bütün bunlarla ilgili idare mahkemeleri yürütmeyi durdurma verdi ve pek çok dava devam ediyor. Bu usulsüzlüğü ben de, bana tebliğ edilirken ameliyatta olmuş olduğum süre 70 günlük raporlu sürecimdi. Usulsüzlüğü ifade etmiş olmamdan kaynaklanan şeyden dolayı sayın İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın suç duyurusunda bulunmuş olduğu şey" dedi.

Önder Aytaç, "Benim o açıklamamdan sonra Emniyet Genel Müdürü'nü, Polis Akademisi Başkanı'nı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı'nı görev süreleri bitmeden idare almıştır ki onların da usulsüzlük yapmış oldukları idare tarafından teyit edilmiştir. Benim ifadem buydu başka bir şey değildi" şeklinde konuştu.

Aytaç, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde makan odası dinlenerek sızdırılan Suriye tapesi soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Aytaç’ın bakanlıktaki güvenlik toplantısının dinlenmesinden daha önceden haberdar olduğu ileri sürülmüştü.