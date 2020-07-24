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Politika

Türkiye'ye 'baş belası' diyen Miçotakis'ten Ayasofya yorumu: Bugün gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir

24 Temmuz 2020 19:39

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün cuma namazıyla 86 yılın ardından ibadete açılan Ayasofya'yla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bugün gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" dedi. 

Reuters'ın haberine göre, müze statüsü iptal edilerek camiye dönüştürülen ve bugün kılınan cuma namazıyla 86 yılın ardından ibadete açılan Ayasofya'ya ilişkin konuşan Miçotakis, Türkiye'yi ' baş belası' olarak nitelendirirek, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" dedi. Miçotakis, konuşmasında 'İstanbul' yerine İstanbul'un eski adı olan 'Konstantinopolis'i kullandı.

Miçotakis, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararına ilişkin de "21. yüzyıl uygarlığına hakaret" ifadesini kullandı.

Yunanistan'da, Ayasofya’nın ibadete açılmasına tepki olarak kiliselerde çanlar çalındı.

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