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Türkiye Gazeteciler Sendikası: Kayyum İpek Medya Grubu'nu 'sıfırladı'

''Gazeteci kıyımı iktidarın emrindeki patronlar tarafından devam ediyor''

01 Mart 2016 15:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 28 Ekim 2015 tarihinde yönetimine el konulan ve tepe noktalara kayyum atanan İpek Medya Grubu'na bağlı Kanaltürk Televizyonu, Bugün TV, Bugün Gazetesi, Millet Gazetesi, Kanaltürk Radyo ve diğer medya şirketlerini kapatması üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası açıklama yayınladı. İktidarın emrindeki patronların gazeteci kıyımı yaptığı vurgulanan açıklamada, İpek Medya Grubu'na atanan kayyumun, gruptaki yayın organlarını 'sıfırladığı' belirtildi. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın açıklaması şöyle:

Çok değil 4 ay önce AKP Hükümeti'nin polis zoruyla el koyduğu İpek Medya Grubu kayyumlar tarafından bilerek ve isteyerek iflasa sürüklendi. Basın İlan Kurumu'nun verilerine göre İpek Medya'ya ait Bugün Gazetesi'nin tirajı el konulmadan önce 100 binin, Meydan Gazetesi'nin tiraji ise 40 binin üzerindeydi. Göreve gelen kayyumun ilk icraatlarından biri hukuksuzluğa direnen ve editöryal bağımsızlığı savunan 71 gazeteciyi işten atmak olmuştu. Daha sonra gazetenin yayın politikasını değiştirerek AKP bülteni haline getiren kayyum, iki gazetenin toplam tirajını 20 binin altına düşürerek adeta sıfırladı. Son olarak "Dündar dubleks koğuşta kalıyor" haberiyle algı operasyonuna soyunan kayyum, işlevini yerine getirerek dün akşam İpek Medya'nın sahibi olduğu Kanaltürk, Bugün TV, Bugün gazetesi, Millet gazetesi ve Kanaltürk Radyo'yu kapattığını ilan etti. Bu karar 500'ün üzerinde basın emekçisinin işsiz gazeteciler ordusuna ekleneceğini bizlere gösteriyor. Maalesef gazeteci kıyımı sadece İpek Medya ile sınırlı değil. AKP'ye yakınlığıyla tanınan Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Kanal 24 ve Kanal 360 ile Star, Akşam ve Güneş gazetelerinin de içinde bulunduğu Star Medya grubundan da cuma gününden beri 160 gazeteci işten atıldı. Gazeteci kıyımı iktidarın emrindeki patronlar tarafından devam ediyor. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak halkın haber alma hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan, gazetecileri hapse atan, medya şikretlerini sıfırlayan, gazetecilik mesleğini yok etmek isteyen AKP iktidarını medyadan elini çekmeye davet ediyor, fikri hür, vicdanı hür tüm basın emekçilerini TGS çatısı altında örgütlü mücadeleye çağrıyoruz. 

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