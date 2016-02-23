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Can Dündar’dan Bugün'e: Arkadaş bizim dubleksi çok beğenmiş, ortadaki yatağımız boş, bekleriz

Kayyum yönetimindeki gazete, "Can Dündar dubleks daire kalıyor!" başlıklı bir haber yapmıştı

23 Şubat 2016 18:36

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Adana’da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan belgeleri yayınladıkları nedeniyle tutuklu bulunduğu Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldığı odayı “Can Dündar dubleks daire kalıyor!” başlığıyla sürmanşete taşıyan kayyum yönetimindeki Bugün gazetesine Twitter üzerinden cevap verdi. Dündar, Fatih Dağıstanlı imzasıyla verilen haber için “Arkadaş bizim dubleksi çok beğenmiş. Ortadaki yatağımız boş. Bekleriz.” mesajını paylaştı.

Dündar’ın paylaştığı mesaj şöyle:

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