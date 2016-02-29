Kayyum atanan İpek Medya Grubu kapatıldı!

Kayyum atanan, Kanaltürk, Bugün TV, Bugün Gazetesi, Millet Gazetesi ve Kanaltürk Radyo'yu barındıran İpek Medya Grubu bugün itibarıyla faaliyetlerine son verdi.

Habertürk'ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yönetimine el konan İpek Grubu'na ait bütün gazete ve televizyonları kapatıldı. Çalışanlara kayyum yönetimindeki gruptan tazminatların hesaplara yatırılacağı garantisi verildi.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre şirketin bağlı

ortaklığı ATP İnşaat ve Ticaret AŞ'nin yönetim kurulunda şirketin basın ve medya şirketlerinde faaliyet gösteren iştiraklerinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, ATP İnşaat'ın yüzde 45,01 hissedarı olduğu Koza Altın AŞ'den temettü dağıtımına dayalı kazanç elde ettiği ancak bu kazançların, grubun asıl sektörü olan madencilik faaliyeti dışındaki basın yayın faaliyetindeki Yaşam TV, Bugün TV ve Koza Basın Basım AŞ'ye sermaye avansı ve sermaye taahhüdü şeklinde aktarıldığı ifade edildi.

Basın şirketlerinin geçmiş dönem mali durumu incelendiğinde, hiçbir zaman karetmemiş ve sürekli öz sermayesini tüketen bu şirketlere yapılan kazanç aktarımının 2008-20015 yılları arasında toplamda 353 milyon 153 bin 856 TL olduğu kaydedilen açıklamada, Anadolu Metal Ve Madencilik AŞ'nin küçük hissedarlarına kar payı olarak dağıtılması gereken bu tutarın sürekli zarar eden basın ve medya şirketlerine aktarılmak suretiyle, hisse sahibi küçük hissedarların zararlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sürekli zarar eden ve öz sermayesini tüketen basın yayın faaliyetindeki Bugün TV, Koza Basın Basım AŞ, Yaşam TV AŞ ve bu şirketin iştiraki olan Koza Prodüksiyon, Rek-Tur Reklam ile İpek Online Bilişim Hizmetleri'nin basın yayın faaliyetlerinin, tüzel kişilikleri muhafaza edilmek suretiyle durdurulmasına karar verildiği kaydedilerek, alınan kararla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Koza Basın Basım AŞ'deki basılı medya dışında kalan sadece kar getiren faaliyetlerin devamına; faaliyetlerin durdurulması sebebiyle hizmetine ihtiyaç kalmayan personellerin tazminatları ve yasal alacakları ödenmek suretiyle iş akitlerinin sonlandırılmasına; şirketlerin yasal icra takibine maruz kalmaması için geçmiş borçlarının, şirketler arası borçlandırma suretiyle verilecek paralarla kapatılmasına; şirket varlıklarının muhafazası ile değer kaybetmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına; faaliyetleri durdurulan şirketin varlıklarının amortismana dayalı değer kaybını önlemek için piyasa koşullarında satışı için uzman kuruluşlar vasıtasıyla gerekli araştırma ve çalışmaların yürütülmesine oybirliğiyle karar verilmiştir."