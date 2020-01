"Dündar ile Gül dubleks dairede" diyen Bugün'den yeni 'haber': Umut Nöbeti dümen, poz verip gidiyorlar!

Kayyum yönetimindeki Bugün gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e destek için Silivri Cezaevi'nde her gün tutulan 'umut nöbeti'nin kurgu olduğunu öne sürdü. "Nöbet Dümeni" başlığıyla yayımlanan haberde, "Silivri Cezaevi önünde tutulduğu söylenen nöbet uydurma çıktı" dendi.

Bugün gazetesi daha önce Can Dündar ve Erdem Gül'ün kaldığı Silivri Cezaevi'ndeki koğuşları görüntülemiş, 'haber'de "Can Dündar ve Erdem Gül dubleks dairede kalıyor" başlığını kullanmıştı. Haberi yapan Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Fatin Dağıstanlı'ya Twitter aracılığıyla yanıt veren Can Dündar, "Ortadaki yatak boş, bekleriz" demişti.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan (24 Şubat 2916) haber şöyle:

Can Dündar ve Erdem Gül’e destek için her gün Silivri Cezaevi’nde tutulan nöbetin kurgu olduğu ortaya çıktı. Nöbet tutmak için gelenlerin fotoğraf çektirdikten sonra gittikleri anlaşıldı

Cumhuriyet Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisiErdem Gül’ün tutuklandığı günden bu yana Cumhuriyet Gazetesi’nde her gün cezaevi önünde nöbet fotoğrafları yayımlanıyor. Ancak, 13 Şubat’ta Adalet Bakanlığı’nın özel izniyle girdiğimiz cezaevi önünde hiç kimsenin olmadığına tanık olduk.



Giriş yaptığımız sabah saatleri ve akşam cezaevinden ayrılırken nöbet tutan kimseye rastlamadık. Bu durum cezaevi önüne gelerek fotoğraf çektirenlerin kısa süre durarak poz verip ayrıldığı yorumlarını doğurdu. bugün’ün Adalet Bakanlığı’nın özel izniyle girdiği Silivri Cezaevi’nde tecrit olmadığına dair haberi gündem yarattı. MİT TIR’ları davasında “casusluk” iddiasıyla yargılanan ve Silivri Cezaevi’nde kalanCan Dündar’ın “tecrit var” iddialarının aksine şartlarının bir cezaevine oranla en üst seviyede olduğunu fotoğraflarıyla yayımlamıştık.



"Görevliler de doğruladı"





Henüz yapımı yeni tamamlanan ve dubleks koğuşta Erdem Gül ile beraber kalan Can Dündar’ın iddialarının aksine cezaevi şartlarının olumlu olduğu ortaya çıkmıştı. Cezaevinde dikkat çeken unsurlardan biri de hiç şüphesiz her gün nöbet tutulduğu iddialarının gerçeği yansıtmaması oldu. bugün Gazetesi 13 Şubat günü Silivri Cezaevi önünde hiç kimsenin olmadığını görüntüledi. Bu durum, cezaevi önünde saatlerce nöbet tutulduğu iddialarını da boşa çıkardı. Cumhuriyet Gazetesi’nde her gün yer alan sözde nöbet fotoğrafları ise cezaevi önüne gidenlerin kısa süre durarak çektirdikleri ve bunun da gazeteye “Saatlerce nöbet tutulduğu” şeklinde yansıtıldığı kaydedildi.



Cezaevi görevlileri de kimi günler ise hiç kimsenin gelmediğini ifade etti. Bu durumda belli günlerde birden fazla kişinin Silivri’ye giderek çektirdikleri fotoları sonraki günlerde tek tek kullanıldığı yorumlarını doğurdu.