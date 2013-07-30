Femen Türkiye'de de kurulacak

Tüm dünyanın ilgiyle izlediği, hıristiyanlıktan müslümanlığa, Mursi'den Putin'e kadar birçok liderin tepkisini çeken FEMEN dünyanın 12 ülkesinde örgütlenmiş durumda. Latince'de 'kadın başlangıcı' anlamın gelen FEMEN, başta küçümsenen, 'bir avuç maceracı' olarak adlandırılan FEMEN geçtiğimiz dönemde, eski papa onaltıncı Benedict'i protesto etmişti. Ayrıca, Nisan ayında Tunuslu Amina Tyler'ın yaptığı protesto sonucu, tehditler almış, idamı istenmiş ve sonunda 2 yıl hapse mahkum edilmişti. Ayrıca, 3 yabancı uyruklu FEMEN üyesi 19 Mayıs'ta, Tunus'ta Amina Tyler'a yapılanları protesto ettikleri sırada darp edilmiş, sonrasında yakalanarak 4'er ay hapse mahkum edilmişti. Femen üyeleri eylemlerinde, ağır makyaj yapmaları, çiçekli taçlar takıp, yüksek topuklu ayakkabılarıyla 'göğüsümüz silahlarımız' diye slogan atmaları ile biliniyorlar.



FEMEN'in yaptığı son açıklamalar, kadın hakları savunucusu örgütün Türkiye'de de örgütlenmek için çalışmalara başladığı yönünde.

Hürriyet gazetesinden Arzu Çakır Morin'e konuşan Femen'in kurucusu ve lideri İnna Şevçenko FEMEN'in neden ve nasıl kurulduğunu, eylemlerinin etkisini ve Türkiye'de yeni gelişen sivil hareketi değerlendirdi.





Neden bu hareket?

Hareketimiz seks turizmine ve kadınların satılmasına karşı başladı. Sovyet blokunun çökmesinin ardından yoksulluk arttı. İnsanlar her şeylerini kaybetti. Ukraynalı kadınlar eğitimsiz, fakir ve bir de güzel olunca alınıp satılmaya başlandılar



Türkiye’de de bir dönem Ukrayna gezileri ve Türkiye’ye gelen Ukraynalı kadınlar oldukça sık konuşulmuştu. Türk erkekleri en sık gelen ziyaretçilerden biriydi elbette. Femen’in kurulmasında Türk işadamlarının da katkısı büyük yani... Şaka bir yana, sadece Türkiye değil, diğer ülkelerden de yoğun ziyaretler vardı. Biz kadınların böyle kullanılmasına karşı ayaklandık.

“Biz kuklaların iplerini kestik”

Femen dünya kamuoyunda bir avuç maceracı çılgın olarak anılıyor. Feministler de sert tarzınızı eleştiriyor.

Ben her zaman Femen’i tiyatro kuklalarına benzetiyorum. İpler hep erkeklerin elindeydi. Ataerkil toplumda biz sadece erkeklere cinsel tatmin vermek, onlara çocuk doğurmak ve onları yetiştirmek için vardık. Biz bunu reddediyoruz. Sadece bütün bunlardan ne kadar bıktığımızı göstermek için çıplaklığı seçtik. Beni böyle mi algılıyorsun, al sana böyle haykırıyorum demek istedik. Onların bizim vücudumuzu kullanmasına karşı biz de onlara karşı mücadelemizi vücudumuzla yaptık. Son derece açık, net, sarsıcı mesajlar vermeyi seçtik. Kısa çok kısa, ‘Özgürüz’ ya da ‘Bu benim vücudum’ gibi kısa sloganlar.

“Gezi’yi destekliyoruz”

Türkiye’de Gezi olaylarını desteklediniz. Havaalanında bir eylem yaptınız.



Evet, Gezi olayları başladığında sosyal medya ve cep telefonumdan her gün binlerce mesaj yağıyordu. Ne oluyor dedim, baktık Türkiye ayaklanmış. İnanılmaz bir hareket Gezi direnişi. Küçük bir park olayının birdenbire bütün ülkedeki özgürlük hareketine dönüşmesi çok etkileyiciydi. Türkiye’den pek çok kadın bizi destek vermeye çağırdı. Biz de destek verdik. Havaalanında bir eylem yapabildik. Ama devamı gelecek.

Türkiye’de üyeniz var mı?

Evet yeni yeni başlıyor. Keşke sizinle iki hafta önce görüşseydik. İki hafta önce burada bir Türk kadınına eğitim verdik. Umarım Femen yakında Türk Femenleri aracılığı ile Türkiye’de de eylemlere başlar.

Hamile kadınların sokağa çıkması ile ilgili tartışmayı duydunuz mu?

Evet çok korkunç! Türkiye’de olup bitenler bizi çok ilgilendiriyor. Hem laik, hem Müslüman bir ülke olarak kadının pozisyonu açısından son derece önemli bir ülke. Hamile kadınlarla ilgili sokağa çıkma tartışması ise inanılmaz derece aptal bir tartışma. Biz eylemlerimizle bu tür insanları deşifre etmeye çalışıyoruz. Böyle konuştuğum için kusura bakmayın ama bazen öyle aptal adamlar var ki, bizim deşifre etmemize gerek kalmadan kendilerini deşifre ediyorlar. İşte tam da din adına bunları yapmaya kalkan anlayışa karşıyız. Ama Türk kadınlarının verdiği tepki ve eylemler de çok sevindirici. Türkiye’de feminist bir akım var ve bu çok sevindirici.