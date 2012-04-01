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Dünya

Femen bu kez 'laiklik' için soyundu

Türkiye dahil birçok ülkede yaptıkları çıplak eylemlerle ses getiren Ukraynalı kadın hakları örgütü Femen, bu kez “laiklik” için soyundu.

01 Nisan 2012 11:15

Türkiye dahil birçok ülkede yaptıkları çıplak eylemlerle ses getiren Ukraynalı kadın hakları örgütü FEMEN, bu kez “laiklik” için soyundu.

Femen aktivistleri dün Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi yakınlarına kara çarşaflar giyerek geldi. Basının ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği protesto gösterisi, Femen üyelerinin çarşafları çıkarıp yarı çıplak halde “Çıplaklık özgürlüktür,” “Müslüman kadınlar haydi soyunalım,” “Kadınım, obje değilim,” ve “Laiklik, özgürlük” yazılı dövizler açıp sloganlar atmasıyla başladı. Eylemcilerin vücutlarında “Şeriata Hayır” gibi ifadeler de yer aldı.

 

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