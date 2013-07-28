Ukrayna'da Femen liderine saldırı

Dünya çapında düzenlediği protesto gösterileriyle ses getiren Ukraynalı kadın örgütü Femen’in liderlerinden Anna Hutsol, başkent Kiev'de dün akşam kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından dövüldü. Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Femen üyelerine bir hafta içinde düzenlenen iki saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ziyaretiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Kiev’de dizüstü bilgisayarıyla kafede çalışan Hutsol’a yaklaşan sportmen yapılı bir erkek, hiçbir şey söylemeden kadını yumruklamaya başladı. Kafe personeliyle müşterilerin gözü önünde Femen liderini döven saldırgan, bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.

Femen’den yapılan açıklamada Hutsol’un bilgisayarında örgütün önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği eylemlerle ilgili gizli bilgiler bulunduğu belirtilerek, “Ukrayna yönetimiyle gizli servisi, Almanya’nın Hannover şehrindeki protestoyla, Rus Patriki’ne karşı Kiev Havalimanı eyleminin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ziyareti sırasında tekrarlanmaması için elinden geleni yapıyor. Bizi sindirmek için yasadışı bir çete gibi davranıyorlar” denildi.

Birkaç gün önce de yine Kiev’de Femen ideologu olarak bilinen Viktor Svyatskov sokak ortasında birkaç kişinin saldırısına uğramış ve dövülmüştü.