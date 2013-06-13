Tunus’tan FEMEN üyelerine hapis cezası

Tunus'ta Adalet Bakanlığı önünde Tunuslu feminist Emine Taylor'a destek vermek için FEMEN'in üstsüz protesto yapan 3 üyesine, "Topluma kötü örnek olmak ve toplum ahlakına aykırı davranış sergileme" gerekçesiyle 4'er ay hapis cezası verildi.

Merkezi Ukrayna'da bulunan kadın hakları savunucusu FEMEN grubunun Tunuslu üyesi Emine Taylor, geçtiğimiz Mart ayında sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabında, üstsüz fotoğrafını yayınlayınca tepki almış, 19 Mayıs'ta eylem yapacağı sırada tutuklanmıştı.

FEMEN üyesi mahkumların avukatları, 29 Mayıs'ta gözaltına alınan müvekkilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Tunus'da mahkemenin 4'er ay hapis cezası verdiği FEMEN üyelerinden 2'si Fransız, 1'i de Almanya uyruklu.

FEMEN üyeleri, yaptıkları protesto eyleminin "cinsel" amaçlı olmadığını, arkadaşlarını desteklemek için böyle bir eylem biçimini seçtiklerini söyledi.

FEMEN grubunun Ukrayna ve Beyaz Rusyalı 3 üyesi ise Tunuslu yetkililer tarafından sınırdışı edildi.