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Dünya

FEMEN Paris'te Katoliklerden dayak yedi!

Paris'te Katoliklerin homofobik miting yaptığı sırada, FEMEN aktivistleri 'In Gay we trust' eylemiyle protesto ettikleri katoliklerin saldırısına uğradı

19 Kasım 2012 15:32

Fransa'da gay evliliğine ve eşcinsellerin evlat edinmesine müsaade eden yeni kanun hazırlığına dair hükümetin yaptığı teşebbüsleri protesto eden kalabalığın içine dalan FEMEN aktivistleri Katoliklerden  dayak yedi.

Paris'in göbeğinde Katoliklerin homofobik miting yaptığı sırada, FEMEN aktivistleri "In Gay we trust" eylemiyle protesto ettikleri katoliklerin saldırısına uğradı. FEMEN göstericilerinin Katolik göstericileri kışkırtan bu hareketleri muhafazakar kesimden tepki aldı.

Rahibe kostümleriyle miting alanına gelen FEMEN aktivistleri, burada soyunarak bedenlerine yazdıkları "In Gay we trust" yazılarıyla modern ülkelerin aile ve evlilik gibi konularda ortaçağ düşünceleriyle, insanların tercihlerine burunlarını sokmamaları gerektiğini belirttiler.

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FEMEN Paris'te Katoliklerden dayak yedi!

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