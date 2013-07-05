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Sabiha Gökçen'de Erdoğan'a FEMEN protestosu

Ukraynalı kadın aktivist grubu FEMEN’in bir üyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Başbakan Erdoğan’ı protesto etti

05 Temmuz 2013 18:22

Son günlerde Tunus'taki eylemlerini sıklaştıran Ukraynalı feminist grup Femen'in bir üyesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda protesto gösterisinde bulundu. Gezi Parkı olayları nedeniyle eleştirilen bir bankanın önüne geçen Femen üyesi, elinde tuttuğu "Erdoğan İstanbul'dan çık, Kabil'e git" pankartıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ı üstsüz protesto etti. Protestocunun vücudunda "Diktatör Erdoğan" yazması da dikkat çekti.

 

Daha önce duyurdular

 

Protestonun ardından havalimanında görevli sivil polisler tarafından gözaltına alınan eylemcinin, İngilizce "Türkiye özgür olsun" sloganı attığı öğrenildi. Femen, son günlerde Türkiye'de bir eylem hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

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