Türkiye 1 Mayıs'ı böyle kutladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, Türkiye'nin birçok ilinde kutlandı. İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları, DİSK, KESK, TTB, TMMOB'un da katılımıyla Bakırköy Halk Pazarı'nda yapıldı. Adana'daki kutlamalar canlı bomba ihbarı nedeniyle iptal olurken, Gaziantep'teki bombalı saldırı yaşandı. 2 polisin şehit olduğu, 23 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle Şanlıurfa'daki kutlamalar da iptal edildi.

İzmir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında polis kontrol noktasına giren bir grup, üstlerinin aranmak istenmesini kıyafetlerini çıkararak protesto etti.

Sakarya'da ise, 1 Mayıs kutlamalarında şehitler için Kur'an okundu, mehter takımı gösterisi yaptı. HAK-İŞ tarafından düzenlenen kutlama programı için HAK-İŞ'e bağlı sendikaların üyeleri 32 ilden 370 otobüsle Adapazarı ilçesine geldi. Kutlamalara yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

İstanbul

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları, DİSK, KESK, TTB, TMMOB'un da katılımıyla Bakırköy Halk Pazarı’nda yapıldı. 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamaya çalışan gruplar polis müdahalesiyle karşılaştı, Mecidiyeköy'de ve Taksim Meydanı girişinde polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. İstanbul'da "yasaklı" Taksim'e çıkmak isteyen 52 kişi gözaltına alındı. ÖHD, İstanbul genelinde gözaltı sayısının 139 olduğunu bildirdi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü etkinliğinin düzenlendiği Bakırköy Halk Pazarı Alanı’na çıkan yollar sabah erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Gaziantep'te düzenlenen bombalı saldırı haberinin gelmesinin ardından Bakırköy'deki yoğun güvenlik önlemleri daha da artırıldı. Kutlamalar saat 13.00'de başlarken, kontrol noktasında ise HDP'li grupla polis arasında tartışma çıktı, polis müdahalesi geldi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Taksim'de 1977'de katledilen arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaktan vazgeçmeyeceğiz, kimse de vazgeçiremez" derken, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ise, "Taksim'i yasaklayarak hafızaları sileceklerini sananlara sesleniyorum; Taksim'e çıkacağız ve yasaklayanlara hesap soracağız" diye konuştu.

Taksim'de polis barikatı

Gözaltına alınan 3 BDSP ve 1 SODAP üyesinin de Karaköy Polis Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi. DİHA'nın haberine göre Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen ismi öğrenilemeyen Alınteri okuru gözüne isabet eden gaz kapsülü sonucunda yaralandı. Talimhane Caddesi üzerinden Mücadele Birliği, BDSP, SODAP, Dev-Tekstil, basın açıklaması yapmak istediler. Basın açıklamasına izin vermeyen polis gaz sıkarak saldırdı. İsimleri öğrenilemeyen 5 kişi darp edilerek, plastik ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'na çıkmak üzere Divan kavşağında toplanan 40 kişilik bir gruba da polis müdahale etti. Halkevleri pankartı taşıyan grubu dağıtmak için polis tazyiklisu kulandı. Eylemciler polisin müdahalesi üzerine dağıldı.

Beşiktaş'ta gazlı müdahale

Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri de Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, dağılmaları için yaklaşık 30 kişinin bulunduğu grubu uyardı. Polisler, dağılmayan gruba gaz sıkarakmüdahale etti. Göstericilerden bazıları gözaltına alındı.

Öte yandan Tarlabaşı'nda seyreden TOMA, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Yaralanan vatandaş, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ankara

Ankara Kolej Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması öncesi polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Alana gelen göstericiler, kurulan 2 ayrı polis arama noktasından geçtikten sonra tertip komitesi tarafından görevlendirilen kişiler tarafından da arandı.

Kolej Meydanı'na çıkan bütün yollar trafiğe kapatılırken, polis ekipleri 2 ayrı arama noktası oluşturdu. Polisin arama noktasından geçen kişilerin daha sonra miting tertip komitesi tarafından da aranması dikkat çekti. Miting nedeniyle 5 bin polisin görevli olduğu öğrenildi.

Kolej Meydanı'ndaki miting için Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Pazar günü saat 08.00'den itibaren; Kurtuluş Kavşağı, Celal Bayar Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, A. Adnan Saygun Caddesi, Aksu Caddesi, Libya Caddesi, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Sıhhiye Köprü üzeri Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş istikameti, Süleyman Sırrı Sokak girişi Yenişehir Pazar Yeri Karşısında bulunan kavşakla Kolej Meydanı'nın miting süresince araç trafiğine kapatılacağı duyurulmuştu.

Sakarya

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun bu yıl Sakarya'da kutladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne 32 ilden yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yürüyüş sırasında karanfiller dağıtarak 1 Mayıs'ı kutladı.

1 Mayıs kutlamaları için 32 ilden gelen sendika üyeleri Adapazarı Kent Meydanı'nda toplandı. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, Yeni Cami önünden etkinliklerin yapılacağı meydana kadar yürüdüler. Arslan, sendika üyeleri ve işçiler yol boyunca vatandaşlara ve polis memurlarına karanfil vererek, herkesin bayramını kutladı. İşçiler, "Teröre hayır", "Yaşasın 1 Mayıs", "İlkeli, onurlu, kararlı sendikacılık", "Taşerona hayır", "5620 sayılı kanun kaldırılsın", "İnsanca üretim, insanca yaşam" yazılı dövizler taşırken, mitingin yapılacağı Kent Meydanı'na gelindiğinde halaylar çekildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı alanda konser verdi.

1 Mayıs nedeniyle sabah erken saatlerde Türkiye'nin dört bir yanından aileleriyle birlikte Sakarya'ya gelen sendika üyeleri Kent Meydanı'na girişleri sırasında üst aramasından geçirilerek içeri alındılar. Kent Meydanı'nda resmi polislerin yanı sıra çok sayıda sivil poliste görev yaparken, kutlama nedeniyle çevre illerden de yaklaşık 3 bin polisin Sakarya'ya geldiği bildirildi. Polisin karadan aldığı önlemlere ilave olarak havadan da helikopter ile Kent Meydanı takibe alınırken, miting alanındaki görüntüler ile canlı olarak emniyet müdürlüğü tarafından izleniyor. Mobese kameralarının ve emniyet müdürlüğüne ait görüntü aktaran araçtan meydandaki gelişmeler takip ediliyor.

Tarsus

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs Tertip komitesi tarafından daha saat 15.00'da Atatürk Caddesi üzerinde eski Adliye önünde kutlanacağı duyurulan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları güvenlik gerekçesi ile Tertip Komitesi tarafından alınan kararla iptal edildi.

İptal kararını Eğitim Sen Tarsus Şubesinde yaptığı basın açıklaması ile duyuran 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı İHD Yöneticisi Salih Güçlü şunları söyledi:

"Siyasi iktidarın içeride ve dışarıda sürdürdüğü savaş politikaları nedeniyle yaratılan kaos ortamı ve güvensizlikten dolayı, emekçilerin huzur ve barış içerisinde 1 Mayıs'ı kutlama isteği engellenmiştir. Yapılan bomba ihbarları ve patlayan bombalar güvenlik kaygılarımızı iyice artırmıştır. Tarsus'ta, emek ve demokrasi güçleri olarak oluşturduğumuz tertip komitesinin aldığı kararla, halkımıza ve üyelerimize yönelik sorumluluğumuz gereği bugün saat 15.00'te eski adliye önünde gerçekleştireceğimiz 1 Mayıs Mitingini iptal etmiş bulunuyoruz. Ancak şu bilinsin ki, ülkemizin emekçileri ve demokrasi güçleri olarak demokrasi, özgürlük mücadelesinden ve barış taleplerimizden asla vazgeçmedik. Bu taleplerimizi gerçekleştirmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

Hakkari

Hakkari'de , 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yapılan basın açıklamasıyla kutlandı.

Hakkari'de Kamu Emekçileri Konfederasyonuna bağlı KESK Hakkari şubesi organizasyonuyla belediye binası önünde bir araya gelen sendika temsilcileri ve 100 civarında Kesk üyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasına HDP'li yöneticiler de destek verdi. Kürtçe 'Biji 1 Gulan (Yaşasın 1 Mayıs)', 'Taşeron cinayettir. Taşerona son' pankartlarının açıldığı basın açıklamasına katılan vatandaşlar sık sık 1 Mayıs ile ilgili sloganlar attı. Grup adına basın açıklamasının metni Kesk Şubesi Hakkari Dönem sözcüsü Musa Bor okudu. Bor şöyle dedi:

"Çalışma ve yaşam şartlarının giderek ağırlaştığı, her alanda AKP faşizminin zirve yaptığı, iş güvencemize göz dikildiği, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmak istendiği, istihdam bürolarıyla modern kölelik koşullarının dayatıldığı, kadına yönelik şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığı, çocuklara yönelik tacizin iktidar eliyle korunduğu, Kürt sorununda çözümsüzlüğü derinleştirecek çatışmaların tehlikeli şekilde tırmandırıldığı, AKP’nin Sokağa çıkma yasakları ve Ortadoğu’daki savaşı mezhepçi, milliyetçi, etnik politikalarla süreklileştirdiği koşullarda emekçiler ve ezilen halklar 2016 1 Mayıs’ına giriyor. AKP iktidarı, emek düşmanlığını yeni saldırı yasalarıyla, baskı, sürgün, soruşturma ve cezalarla hayata geçirirken; dil, din, etnik kimlik, kültür, mezhep farklılıklarını kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı siyasetini içte ve dışta savaş politikasıyla hayata geçiriyor. Biz işsizliğin, yoksulluğun pençesinde kıvranırken onlar ülkeyi baskı ve zordan beslenen yolsuzluk ve rüşvet düzenini 'Türkiye’ye özgü başkanlık sistemi' ile tamamlamak için ülkeyi kan gölüne çeviriyor."

İzmir

İzmir’de Eski Sümerbank önünde toplananlar Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’ndan bir araya gelenler Gündoğdu Meydanı’nda kutlamaları gerçekleştirdi. 1 Mayıs'a katılan İzmirli Anarşist bir grup polise üstünü aratmak istemeyince soyundu.

Gündoğdu Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları öncesinde, hem polis hem de tertip komitesi güvenliğe büyük önem verdi, ilk plana aldı. Etrafı tamamen bariyerlerle kapatılmış olan kutlamanın yapılacağı meydanda, polis ve bomba uzmanı köpekler arama yaptı. Sahneye ve kullanılacak malzemelere kadar her noktasında inceleme yapılan meydan, gerekli güvenlik onayını aldıktan sonra tertip komitesine kutlama için teslim edildi.

Geçen yılın aksine kortejlerin toplanma alanlarında da değişikliğe gidildi. Türk-iş'e bağlı sendikalar Alsancak Limanı önünde toplanıp alana geçti. Türk İş'e bağlı sendikaların toplanmasında bir arama noktasından geçirilip kortej oluşturuldu. Önceki yıllarda Basmane Meydanı'nda kortej oluşturan DİSK ise bu yıl, Konak'taki eski Sümerbank binası ve Konak Pier önünde toplanma kararı aldı. Tertip komitesinin talepleri doğrultusunda, güvenlik önlemlerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, eskiden arama yapılmadan oluşturulan kortejler için, Ankara Garı'ndaki geçen yılki patlama nedeniyle özel özen gösterildi. Bu kez, Sümerbank binası önünde ve Konak Pier önünde iki kez aramadan geçirildikten sonra kortej oluşturulup yürüyüşe geçildi. Konak Pier önünde toplanan kortejler, Birinci Kordon'dan önce Cumhuriyet Meydanı'na, ardından Subay Ordu Evi önündeki üçüncü ve son arama noktasından geçirilip kutlama alanına alınıyor. Arama sırasında, polisle katılımcılar arasında sorun yaşanmaması için tertip komitesinin görevlendirdiği kişiler buralarda hazır bulundu ve kesinlikle üst araması yapılmayan kişilerin alana alınmasına izin verilmedi. 1 Mayıs kutlamalarına katılacak kişilerden ayrıca, sırt çantalarıyla gelmemeleri, kortejlerinde tanımadıkları kişilerin olması halinde görevlilere haber vermeleri de istendi.

Bomba uzmanı polisler ile bomba eğitimi alan köpeklerin arama yaptığı Gündoğdu Meydanı'nın çevresi, kutlamalar için bariyerlerle kapatıldı. Birçok ilden, takviye bariyer getirildi. Yine meydanın çevresinde ve kortejlerin yürüyüş güzergahında başta olmak üzere kentte 5 bin polis görev aldı. Ancak kutlamaya katılanlar ile polis arasında gerginlik yaşanmaması için, tarafların dikkatli oldukları gözlendi. Olası olaylara müdahale için de çevik kuvvet polisleriyle TOMA'lar ise kutlamalar yakın ancak görülmeyen yerlere konuşlandırıldı.

Batman

Genel İş Sendikası Batman Şubesi tarafından organize edilen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına, yaklaşık 150 kişi katıldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında miting yapılacağı duyurusunda bulunan Genel İş Sendikası Batman Şubesi'nin kutlamasına, yaklaşık 150 kişi katıldı. 16 Mayıs Şehir Stadyumu önünde gerçekleşen mitinge, HDP Batman milletvekilleri Saadet Becerikli ve Ayşe Acar Başaran, HDP ve DBP Batman il teşkilatı üyeleri, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile işçiler katıldı.



Tertip komitesi adına konuşan Narin Erol, "Selam olsun dünyanın dört bir yanında kol kola giren işçilere, selam olsun köleliğin zincirlerini kırmak için yolla çıkanlara, selam olsun emekçi kadınlara, selam olsun yitirdiğimiz barış güvercinlerine. Bu gün burada gücümüzü göstermeye ve bir birimize söz vermeye geldik. İşçilere kölelik dayatanlar kaybedecek. Biz kazanacağız. Peki nasıl kazanacağız? 1 Mayıs ruhuyla kazanacağız. Birlik olarak kazanacağız. Mücadele ederek kazanacağız. Taşeron köleliğine son vereceğiz. Taşeron cumhuriyetini başlarına yıkacağız. Seçimlerden önce taşerona kadro deyip, seçimden sonra sözünden dönenlerin yakasına yapışacağız. Bedeli ne olursa olsun tüm işçilere kadro kazandıracağız. Tüm işçilere güvenli iş için birlik olmaya mücadele etmeye davet ediyoruz." dedi.

Bu arada 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlandığı günde miting alanında bulunan bir inşaatta çalışan işçiler, objektiflere takıldı. Alanda bulunan az sayıdaki katılımcıların halay çekerek kutladığı 1 Mayıs'ı, inşatta bulunan işçiler çalışarak geçirdi.

Bitlis

Bitlis'te '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolaysıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Bitlis Şubesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bitlis Şubesi ve Türkiye Tabipler Odası Birliği (TTOB) Bitlis Şubesi tarafından organize edilen program, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında alana giren vatandaşlar 1 Mayıs'ı kutladı.

Programın açılış konuşmasını yapan KESK Dönem Sözcüsü Hüseyin Güzeldere, 1 Mayıs emekçilerinin işçilerin ezilen bütün sınıfların birleşik mücadelesinin ortak günü olduğunu söyledi.

Güzeldere, "Emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı bir dünya özlemiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Savaşa karşı toplumsal barışı savunma günüdür. Emek ve demokrasi mücadelesinin adıdır. 1 Mayıs, insanlığın ortak değeridir. Hepinizin gününü kutluyorum." diye konuştu. Program, Halit Bilgiç konseriyle devam etti.

Tunceli

Tunceli’de, 1 Mayıs dolayısıyla yüzlerce kişi kent merkezinde davul zurna ve sloganlar eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Dersim Tertip Komitesi öncülüğünde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması için Sanat Sokağı’nda bir araya gelen çeşitli siyasi parti ve kuruluşlar ile vatandaşların oluşturduğu yürüyüş, kortej halinde yaklaşık 1 saat sürdü. Yürüyüş sonunda Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı.

DİSK Dersim Şube yöneticileri, 4 Eylül 2015 tarihinde Şehit Naif Karabulut Karakolu’na PKK mensupları tarafından düzenlenen eylemin ardından tutuklanan DİSK Dersim Şube Eşbaşkanı Nihat Yılmaz’ın Elazığ Cezaevi’nden gönderdiği mektup okudu. Konuşmaların ardından 1 Mayıs etkinliği, alkış ve sloganlarla sona erdi.

Edirne

Edirne'de gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, yürüyüşle başlayıp halayla bitti.

TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği, CHP, HDP ve Komünist Parti, Birleşik Haziran Hareketi üyeleri, saat 11:00 sıralarında Şükrüpaşa İlkokulu önünde bir araya geldi. 'Edirne'nin Birleşenleri' adı altında toplanan kalabalık, Talatpaşa Bulvarı üzerinden Londra Asfaltı'nı kullanarak ilin en işlek caddesi Saraçlar'a yürüdü. Yürüyüş sonrasında cadde üzerinde toplanan yaklaşık bin 200 kişilik topluluk, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılanlar adına

basın açıklamasını Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Trakya Bölge Sorumlusu Arif Kuday okudu. Açıklamanın ardından kutlama programına katılan üyeler, davul-zurna eşliğinde halay çekti. Daha sonra kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

Bu arada İşçi Bayramı kutlamalarının güven içerisinde geçmesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü polisleri, yoğun güvenlik önlemi aldı. Kutlamaları, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, yardımcılarıyla birlikte yerinde takip etti.

Diyarbakır

Diyarbakır'da 1 Mayıs İşçi Bayramı’na katılım az oldu. Alana gelen vatandaşlar, müzikler eşliğinde halay çekti.

DİSK, KESK ve Tabibler Odası tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlamaları Diyarbakır’da yapıldı. Alana giren ve çıkanlar didik didik aranırken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. İstasyon meydanında yapılan kutlamalara, katılım oldukça az oldu. Oluşturulan platforma 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Ermenice afiş asıldı.

Kutlama için alana gelenler çalınan müzikler eşliğinde halay çekti. Kutlamalar esnasında aşırı sıcaktan dolayı bayılan bir vatandaş ambulansa alınarak tedavi altına alındı.