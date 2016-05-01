İzmir'de 1 Mayıs kutlamalarına katılan grup, polise üstünü aratmak istemeyince soyundu

İzmir’de 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Gününü'nü kutlamak isteyen İzmirli Anarşist Grubu, Gündoğdu meydanında oluşturulan kontrol noktası önünde üstlerinin aranmak istenmesi üzerine, kıyafetlerini çıkarmaya başladı.

Posta'da yer alan habere göre, İzmir’de 1 Mayıs kutlamalarına katılan, kendilerini anarşist olarak tanımlayan yaklaşık 25 kişilik bir grup, Birinci Kordon’daki Orduevi önünde oluşturulan arama noktasına geldiklerinde, bir anda geriye dönüp koşmaya başladı. Çevredekiler ne olduğunu anlamaya çalışıp, endişeli gözlerle gruptakileri izlemeye başladı.

Bu şaşkınlık anında erkekler tamamen soyundu, üzerlerinde sadece iç çamaşırları kaldı. Gruptaki kadınlar da belden yukarısındaki giysi ve sütyenlerini çıkarttı.

Gruptaki erkek ve kadınlar, arama noktasından bu şekilde geçerek alana doğru ilerledi. Grupta bulunanlar, daha önceki eylemlerde polisin katılanların can güvenliklerini sağlayamamasına tepki olarak ve kontrol noktasında aramada bedenlerine dokunulmaması için böyle bir yönteme başvurduklarını söyledi.