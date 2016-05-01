İstanbul’da 1 Mayıs; TOMA ve biber gazıyla müdahale, 207 kişi gözaltında

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları, DİSK, KESK, TTB, TMMOB'un da katılımıyla Bakırköy Halk Pazarı’nda yapıldı. 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamaya çalışan gruplar polis müdahalesiyle karşılaştı, Mecidiyeköy'de ve Taksim Meydanı girişinde polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul genelinde gözaltı sayısının 207 olduğunu bildirildi. Akşam 20:00 gibi Taksim Meydanı, yaya ve araç trafiğine açıldı.

Bakırköy'de 1 Mayıs

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü etkinliğinin düzenlendiği Bakırköy Halk Pazarı Alanı’na çıkan yollar sabah erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Gaziantep'te düzenlenen bombalı saldırı haberinin gelmesinin ardından Bakırköy'deki yoğun güvenlik önlemleri daha da artırıldı. Kutlamalar saat 13.00'de başlarken, kontrol noktasında ise HDP'li grupla polis arasında tartışma çıktı, polis müdahalesi geldi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Taksim'de 1977'de katledilen arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaktan vazgeçmeyeceğiz, kimse de vazgeçiremez" derken, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ise, "Taksim'i yasaklayarak hafızaları sileceklerini sananlara sesleniyorum; Taksim'e çıkacağız ve yasaklayanlara hesap soracağız" diye konuştu.

HDP'li gruba müdahale

1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Bakırköy'deki halk pazarı alanına yürüyen HDP'liler ile polis arasında arama noktasında tartışma çıktı. İkinci arama noktasında yaşanan tartışma büyüyünce polis müdahalede bulundu. Polis, grubu biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında HDP eski Milletvekili Sebahat Tuncel de zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde meydan yaya trafiğine açıldı

Taksim'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle önlem olarak sabah saatlerinde kapatılan sokak ve caddeler kademeli olarak trafiğe açıldı. Taksim Meydanı'nda heykelin çevresindeki polis bariyerleri dururken meydanın geri kalanı yaya trafiğine açıldı.

Taksim'de polis barikatı

Gözaltına alınan 3 BDSP ve 1 SODAP üyesinin de Karaköy Polis Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi. DİHA'nın haberine göre Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen ismi öğrenilemeyen Alınteri okuru gözüne isabet eden gaz kapsülü sonucunda yaralandı. Talimhane Caddesi üzerinden Mücadele Birliği, BDSP, SODAP, Dev-Tekstil, basın açıklaması yapmak istediler. Basın açıklamasına izin vermeyen polis gaz sıkarak saldırdı. İsimleri öğrenilemeyen 5 kişi darp edilerek, plastik ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'na çıkmak üzere Divan kavşağında toplanan 40 kişilik bir gruba da polis müdahale etti. Halkevleri pankartı taşıyan grubu dağıtmak için polis tazyiklisu kulandı. Eylemciler polisin müdahalesi üzerine dağıldı.

Beşiktaş'ta gazlı müdahale

Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri de Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, dağılmaları için yaklaşık 30 kişinin bulunduğu grubu uyardı. Polisler, dağılmayan gruba gaz sıkarakmüdahale etti. Göstericilerden bazıları gözaltına alındı.

Öte yandan Tarlabaşı'nda seyreden TOMA, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Yaralanan vatandaş, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mecidiyeköy'de müdahale

Mecidiyeköy'de "Taksim 1 Mayıs alanıdır" diyerek slogan atan 2 kişiyi 3 sivil polis memuru gözaltına aldı. Yaklaşık 15 dakika eylemcilerin üzerinde bekleyen polislerden biri pankartın ipini kullanarak yerdeki eylemcinin ellerini bağladı. 20 dakika sonra takviye gelen polislerle birlikte eylemciler polis araçlarına bindirilerek gözaltına alındı.

İstanbul 1 Mayıs kutlamaları dakika dakika şöyle:

08.38 İnşaat İşçileri Sendikası’na üye işçiler “Kavga, Sokak, Direniş! Yaşasın 1 Mayıs” pankartıyla Taksim Meydanı’na çıktı. 3 işçi gözaltına alındı.

08.46 S-97’den inen 2 polis Okmeydanı’nda Halkevleri üyesi Can Çeliker’i sokak ortasında darp edip gözaltına almaya çalıştı.

09.00 Taksim’e çıkma kararı veren örgütlerin buluşma yeri olarak belirlediği Şişli Cami önü polis ablukasında

09.01 Halkevleri “Yaşasın 1 Mayıs” diyerek Taksim’e yürüdü.

09.04 Polis Divan Otel’in önünde Halkevcilerin önünü kesti.

09.14 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için polis barikatına yüklenen Halkevcilere polis tazyikli suyla saldırdı.

09.16 Halkevciler polis saldırısı sonrası yeniden toplandı. Öğrenci Kolektifleri de “Yaşasın 1 Mayıs” sloganı ile Taksim yolunda.

09.35 Polis, Bomonti’de toplu halde yürüyen gruplara saldırdı. Çok sayıda gözaltı var.

09.35 Bakırköy 1 Mayıs’ı için İncirli Metrobüs durağı ve Marmara Forum’da toplandı.

09.49 Metrobüs üst geçidini 1 Mayıs’a gelenler doldurdu.

09.56 İstanbul Feriköy’de Halk Cephesi üyeleri gözaltına alındı.

09.54 İstanbul Şişli Cami önünde tüm araçlara ve yayalara arama yapıldı. 8 kişi gözaltına alındı.

09.56 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen HKP’lilerin polise direnmesi üzerine arbede çıktı. Bunun üzerine polis, biber gazı kullandı. HKP üyeleri yaka paça gözaltına alındı.

10.26 Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’nde gözaltılar yapıldı.

10.35 Mecidiyeköy’de buluşan gruplar, Taksim’e doğru yürüyüşe başladı.

10.43 Mecidiyeköy’den Taksim’e yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombaları, plastik mermiler ve tazyikli suyla müdahale etti. Kitle havai fişek ve taşlarla karşılık verdi.

10.50 Polis Dolapdere Caddesi’nden Taksim’e yürüyen BDSP’lilere müdahale ederek gözaltına aldı.

10.50 Mecidiyeköy’de kitle bir kez daha hamle yaptı, polis yeniden ses, gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti.

11.00 Tarlabaşı’nda TOMA, Naim Mavuş isimli vatandaşa çarptı. Ağır yaralı Mavuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11.18 Amedspor pankartı Bakırköy’de meydana alınmadı

11:20 Polis Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu’ya doğru çekilen kitleye mezarlık civarında da müdahale etti

11.48 İstanbul Şişli’de Eğitim-İş kortejinin yürümesine izin vermeyen polis TOMA’yla müdahale etti.

11.55 Marmara Forum önünde toplananlar ‘Her yer Taksim her yer direniş’ sloganlarıyla alana girdi.

12.00 HKPli 20 kişilik bir grup, ‘Taksim’de 1 Mayıs Engellenemez’ sloganıyla Taksim’e doğru yürüyüşe geçti. Polis, Barbaros Bulvarı’ndan gelen bu grubun yürüyüşüne de izin vermedi. Grubun önünü kesen polis, HKP’lilerin etrafını çevirdi. Grup gözaltına alındı. Polis, gazeteci olduğunu söyleyen bir kişiyi de gözaltına aldı.

12.30 Bakırköy’de polis HDP’lilerin alana girmesini engellemeye çalıştı.

12.23 Taksim’de Mücadele Birliği, SODAP, BDSP, Devrimci Tekstil İş Sendikası üyelerine polis müdahale etti, 4 kişiyi gözaltına aldı.

12.35 Bakırköy’de arama noktalarında polisin HDP’lileri arama esnasındaki tavrı gerginliğe yol açtı. Kortejde aynı insanın üç defa aranması gibi uygulamalar nedeniyle HDP’liler tepki gösterdi. Çıkan gerginlikte polis gaz bombası attı, gazdan etkilenenler oldu, HDP’lilerin alana girişi de tepkileri de devam etti.

12.40 Bakırköy’de HDP kortejinde polisle çıkan gerginlikte bir kişi yaralandı.

12.54 Bakırköy’de HDP kortejinde polis müdahalesinde yaralanan ve gazdan etkilenenler için ambulans geldi.

13.00 Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs nedeniyle Fatih Cami avlusunda toplanarak basın açıklaması yaptı.

13.10 Bakırköy’de saygı duruşunun ardından 1 Mayıs Marşı ile program başladı.

13.19 Okmeydanı’nda toplananlara gruba polis yeniden müdahale etti

13. 36 Mecidiyeköy’de “Taksim 1 Mayıs alanıdır, engellenemez” yazılı pankart açan Devrimci Duruş üyelerine polis müdahale etti. Sivil polisler saldırdıkları eylemcilerin üstlerin yatarak eylemi engellemeye çalıştı. Pankartın ipleri ile eylemcilerin kollarını tersten bağlayan polise direnen Devrimci Duruş üyeleri “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” ve “Taksim 1 Mayıs alanıdır” sloganları atmayı sürdürdü.

13.36 Bakırköy’de Soma’da, Ermenek’te, Torunlar’da iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçiler, Ankara’da yitirilenler anıldı.

13.38 DİSK Genel Başkanı Kani Beko: “Ankara, Suruç, Diyarbakır, Güvenpark’ta katledilenlerin yakınları burada. Onları saygı ve özlemle anıyoruz. 1 Mayıs’ı yaratanlara selam olsun. Biz kazandık. Onlar, sarayın soytarıları kaybedecek” dedi.

13.39 Yaklaşık 30 Halk Cepheli gözaltına alındı. Hacı Ahmet’te polis müdahalesi yaşandı

14.00 Lami Özgen yaptığı konuşmada “Kürt sorununda çözümsüzlükler sürdürülerek şehirler yerle bir ediliyor. Cenazeler haftalarca sokaklarda bekletiliyor. Dokunulmazlık kaldırma bahanesiyle milyonlarca insanın iradesi yok sayılıyor. Hiç bir yerde faşizme boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz. Yolsuzlukla rüşvet düzenini Türkiye’ye özgü başkanlık sistemiyle tamamlamak için ülkeyi kan golüne çeviriyorlar. Satış sözleşmelerine, mezarda emekliliğe, ücretlerimizin erimesine bütçenin eğitim, sağlık, emekçilere değil savaşa ve güvenlik politikalarına aktarılmasına, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirerek kadınların toplumsal yaşamdan uzaklaştırılmasına son verilmelidir. İşçi sınıfı, emekçiler, ezilenler, kadınlar olarak faşizmi yok edecek güce ve birikime sahibiz. Biz üreten, yaratan, var eden, yaşamı oluşturanlar olarak 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma günümüz hepimize kutlu olsun” dedi.

14.06 TTB 2.Başkanı Raşit Tükel kürsüde: “Son 3.5 yılda 38.000 sağlık calışanına şiddet uygulandı, nedeni sağlık politikalarıdır. Sağlıkta dönüşüm programıyla sağlıksız bir toplum yaratılmakta. Sağlıkta 5 farklı kalemde katkı payı ödeniyor. Ülkemizde sadece 2015’te 1730 işçi iş cinayeti nedeniyle yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinin önlenmesi için piyasalaşmış değil insan odaklı bir işçi sağlığı politikası geliştirmek gerekiyor. Suruç Katliamı ile başlayan süreçte bölgeden her gün çatışma ve ölüm haberi almaya başladık. Yüzlerce sivil yurttaş yaşamını yitirdi, çoğu göçe zorlandı. Sağlık emekçileri günlerce hastaneden çıkmadan hizmet vermeye çalıştılar. Tüm toplumu ve tarafları acilen çatışmaların durdurulması ve sorunların demokratik şekilde çözülmesine davet ediyoruz” diye konuştu.

14.15 1 Mayıs’ın çağrıcı kurumları tarafından oluşturulan 1 Mayıs Hukuk Platformu’nun verdiği bilgiye göre, kriz masasına gelen gözaltı sayısı 139.

14.20 İstanbul Barosu CMK servisinden aldığımız bilgiye göre Taksim, Şişli, Beşiktaş ve Karaköy’den olmak üzere 1 Mayıs eylemleri nedeniyle gözaltına alınan kişi sayısı 169

14.22 Bakırköy’de ortak açıklama Türkçe ve Kürtçe okundu

14.30 Barbaros Bulvarı’ndan yürüyüşe geçen HKP’li üçüncü grubun da önü polis tarafından kesildi. Burada basın açıklaması yapan eylemciler, tekrar Taksim’e yürümeye çalışınca gözaltına alındı.

14.33 Bakırköy’de kürsüden yapılan konuşmaların ardından Gezi’de hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu.

15.20 Bakırköy Halk Pazarı’nda gerçekleşen miting sona erdi.