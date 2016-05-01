Dünyada 1 Mayıs nasıl kutlanıyor?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dünyanın dört bir yanında kutlanıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, saat farkı nedeniyle kutlamalar ilk olarak Uzak Doğu ülkelerinde başladı. Almanya'nın Hamburg kentindeyse gece saatlerinde çatışma vardı. Hamburg kentinde akşam başlayıp, gece saatlerine kadar süren 1 Mayıs yürüyüşünde yaklaşık 2 bin kişilik grup sloganlar attı. Polis ise gazla müdahalede bulundu, bir çok kişi gözaltına alındı.

Viyana'da 1 Mayıs yürüyüşüne Avusturya Başbakanı Faymann da katıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. İktidardaki Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) tarafından düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşü, Opera binası önünden başladı. Ring caddesine çıkan binlerce kişi, Viyana Belediyesi'ne yürüdü. Yürüyüşe, Avusturya Başbakanı Werner Faymann, Meclis Başkanı Doris Bures, Viyana Eyalet Başkanı Michael Haupl, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüş, belediye binası önünde düzenlenen kortejle son buldu. Yürüyüşe, bazı sosyal demokrat partililer ellerinde "Werner doğru yoldasın" yazan pankartlarla gelirken, muhalifler ise "İstifa et" ve "Şimdi kongre zamanı" yazan pankartlar açtı.

Moskova'da düzenlenen yürüyüşe yaklaşık yüz bin kişi katıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kızıl Meydan'da düzenlenen yürüyüşe yaklaşık yüz bin kişi katıldı. Farklı işçi sendikalarının öncülüğünde Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit törenine yaklaşık yüz bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki bayrak ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşte hükümetten, işçilerin maaşına zam ve emeklilik yaşının artırılmaması gibi taleplerde bulunuldu. 1 Mayıs için Rusya Komünist Partisi de geniş katılımlı bir miting düzenledi.

Çinliler İşçi Bayramı'nda 3 gün tatil yapıyor

Uzak Doğu ülkelerinde de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanmaya başlandı. Filipinler, Malezya, Güney Kore’de geniş çaplı kutlamalar yapılırken Çinliler 3 günlük İşçi Bayramı tatilinde seyahat etmeyi tercih etti.

Çin'de İşçi Bayramı tatili 3 gün olarak belirlenirken, halk, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tatili yurt içi ve yurt dışı olarak seyahate çıkma fırsatına çevirdi. Salı gününe kadar sürecek tatil nedeniyle karayolu ulaşımının yanı sıra tren istasyonu ve havalimanlarında yoğunluk yaşanması ve ülkenin belli başlı turistik merkezlerinin dolup taşması bekleniyor.

Mao Zıdong'un "dönemin feodal rejimine verdiği savaştan" galip çıkarak 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurmasından bu yana "Laodongcie"ye (İşçi Bayramı) Çin'de büyük bir önem veriliyor. Ancak ülkede dışa açılımın mimarı Dıng Şiaoping'ın ardından 1 Mayıs görkemli bir şekilde kutlanmıyor ve kitlesel bir etkinliğe sahne olmuyor.

Endonezya'da işçiler, sloganlar eşliğinde başkanlık sarayına doğru yürüdü

Endonezya'da yaklaşık 100 bin işçi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda başkent Cakarta meydanlarını doldurdu.

Başkentin merkezi Bunderan Hi'de buluşan işçiler, sloganlar eşliğinde başkanlık sarayına doğru yürüdü.

Sarayın önünde toplanan işçiler, düşük maaşlar, sağlık güvencesi yetersizliği ve sözleşmeli işçilik gibi çeşitli sıkıntılarını dile getirerek, hükümet politikalarını protesto etti. Sloganlar atan ve dövizler taşıyan işçiler, Devlet Başkanı Joko Widodo'ya çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

"Avustralya, İşçi Günü’nü her eyaletinde farklı tarihlerde resmi tatil ilan ederek kutluyor"

Avustralya’nın Melbourne kentinde, 1 Mayıs 1856’da taş duvar ustaları ve inşaat işçilerinin çalışma saatlerinin uzunluğuna karşı yürümesi ile doğan 1 Mayıs, doğduğu kentte düzenlenen yürüyüşle kutlandı.

Dünyada ilk kez Avustralya’nın Melbourne kentinde taş duvar ustaları ve inşaat işçileri, 1856'da, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar yürüyüş düzenledi. Bu yürüyüş, dünya genelinde birçok ülkede 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın doğum günü olarak kabul ediliyor.

Ancak Avustralya’da "May Day" olarak adlandırılan 1 Mayıs etkinlikleri, birçok ülkede ilan edildiği gibi İşçi Bayramı olarak kutlanmıyor. Birçok ülkeyle kıyaslandığında kutlamaların sönük geçtiği Avustralya’da 1 Mayıs’ta resmi tatil yapılmıyor. Avustralya, İşçi Günü’nü (Labor Day) her eyaletinde farklı tarihlerde resmi tatil ilan ederek kutluyor.

İspanya'da işçiler, 76 kentte gösteri yaptı

1 Mayıs İşçi Bayramı, İspanya'nın iki büyük işçi sendikası CCOO ve UGT'nin çağrılarıyla 76 kentte yapılan gösterilerle kutlandı.

Bu arada istatistiklere göre, İspanya, Yunanistan ile Avrupa'da işsizliğin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmeye devam ediyor. Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa'da işsizliğin en yüksek olduğu 10 bölgeden 6'sı İspanya'da, 4'ü Yunanistan'da bulunuyor. Son 5,5 yıldır işsizlik oranının yüzde 20'nin üzerinde olduğu İspanya, ülke tarihinde ilk defa bu kadar uzun süren bir işsizlik sorunu ile mücadele ediyor. 29 Nisan'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, istikrar programının devam etmesi halinde 2019 yılında işsizliğin yüzde 15 civarında olmasını öngördüklerini açıkladı.

Karadağ ve Hırvatistan'da 1 Mayıs

Balkan ülkelerinden Karadağ ve Hırvatistan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında mitingler düzenlenirken, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki vatandaşlar günü daha çok doğa gezileri ve piknik yaparak geçirdi.