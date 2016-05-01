Bakırköy'de 1 Mayıs kutlamalarına katılan HDP'lilere polis müdahalesi

İstanbul’da Bakırköy Cumartesi Pazarı’nda 1 Mayıs kutlamalarına katılan HDP’li gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında 1 kişi yaralanırken, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "İzinli bir 1 Mayıs alanını daha kana bulamak için ellerindeki her fırsatı sonuna kadar kullanıyorlar" dedi.

Bakırköy’de arama noktalarında polisin HDP’lileri arama esnasındaki tavrı gerginliğe yol açtı. Kortejde aynı insanın üç defa aranması gibi uygulamalar nedeniyle HDP’liler tepki gösterdiği belirtilirken, polis gaz bombasıyla müdahalede bulundu. Mühale sırasında bir kişi başında yaralandı. Yüksekdağ, Amedspor pankartı nedeniyle 15 kişinin miting alanına girişine izin verilmediğini söyledi.

Yüksekdağ, “İkinci arama noktasında sudan bahanelerle insanların elindeki parti bayrakları ve 1 Mayıs'ın mücadele sembollerinin indirilmesi… İnsanların adeta kendilerinin askeriymiş, robotuymuş gibi tek tip alana girmesini istiyorlar. Böyle bir faşist anlayış olamaz. Alana giriş noktası daracık bir koridor ve her taraf polis bariyerleriyle kapatılmış durumda, adeta 1977'nin provası anlamına gelecek bir müdahale gerçekleştiriliyor. Eğer o alanda, kitle soğukkanlılığını korumasaydı, bir izdiham yaşanmasına izin verseydi, belki şu an burada ölüm haberlerini veriyor olacaktınız" dedi.



“’Yan yana gelemezsiniz’ mesajı veriyor”

Yüksekdağ, “Sendikaların gösterdiği iyi niyete rağmen, insanların 1 Mayıs'ta bir araya gelme çağrısı yapıp, bunun arkasında durmasına rağmen, bizler ve sendikalar alanından bu kadar yapıcı bir davranış gösterilmesine rağmen, izinli bir 1 Mayıs alanını daha kana bulamak için ellerindeki her fırsatı sonuna kadar kullanıyorlar. Çok acı bir durum. Bugün buraya gelen insanlar, böyle bir saldırıyı asla hak etmiyor. Buraya bir bayram kutlamak için geldiler ama alandaki emniyet güçleri, 'Burası Türkiye, burada bayram kutlayamazsınız' diyor. Verdikleri mesaj bu. 'Yan yana gelemezsiniz' diyor. 'Kendi sembollerinizi, 1 Mayıs'ın sembollerini taşıyamazsınız' diyor. Polisin müdahalesi özellikle HDP kortejine dönük bir müdahale, önemli oranda bir dağılma var. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri ve bu saldırıya yol açan zihniyeti kınıyorum. Ona rağmen bizler işçilerle, emekçilerle, halklarımızla beraber, emek, barış ve demokrasi için bugün ve yarın bir araya geleceğiz. Hiç bir müdahale, hiç bir karanlık engel ve barikat halklarımızın yan yana gelmesine engel olamayacak" şeklide konuştu.