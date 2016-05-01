Adana'da 1 Mayıs kutlamaları canlı bomba istihbaratı nedeniyle iptal edildi

Adana’da bir çok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisinin bulunduğu ve binlerce kişinin katılması beklenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, canlı bomba istihbaratı alınması üzerine iptal edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, birçok sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve işçilerin katılımıyla bugün Uğur Mumcu Meydanı’nda etkinlik düzenlenmesi planlandı. Eğitim-Sen Adana Şubesi yöneticileri bugünkü kutlamalar sırasında kendilerine canlı bomba saldırısı olabileceğine dair bilgiler ulaşması üzerine 1 Mayıs Tertip Komitesi ve katlımcı kurumlarla gece yarısı toplantı yapılarak, etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Sendika açıklamasında, "İlimizde düzenlenecek 1 Mayıs, ’Canlı bomba’ istihbaratı bilgisi nedeniyle Tertip Komitesi ve katılımcı kurumlarla yapılan toplantı sonrası iptal kararı alınmıştır. Konuyla ilgili yapılacak basın toplantısına katılımınızı bekliyoruz" denildi.

Eğitim-Sen Adana Şubesi konu ile ilgili bu sabah basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.